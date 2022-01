Finanbest reduce los costes y aumenta la protección de sus carteras ante la inflación Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 15:42 h (CET) Finanbest, el gestor automatizado líder en rentabilidad, ajusta sus carteras Profile de cara al ejercicio 2022 con un nuevo mercado y tres nuevos fondos, para reducir costes y aumentar la protección de sus carteras ante la volatilidad y la inflación. Con estos cambios, se aumenta además el carácter ISR de sus carteras Por primera vez, el conocido gestor automatizado Finanbest introduce en sus carteras el sector inmobiliario cotizado, a través de un fondo de Blackrock (iShares), la mayor gestora del mundo. Es un fondo de gestión pasiva (indexado) con un coste total (TER) de 0,22% y un patrimonio de más 3.000 millones de dólares. El fondo replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed que mide la rentabilidad del mercado de empresas inmobiliarias de países desarrollados, principalmente Estados Unidos (60%). El fondo invierte, a nivel global, en empresas que cotizan en bolsa y que se dedican a la promoción inmobiliaria y a la gestión de inmuebles residenciales, centros comerciales, oficinas, hospitales, residencias de la tercera edad, almacenes, centros de datos etc. La mayoría de estas empresas son REITs (Real Estate Investment Trust), o SOCIMIs en España, que se enfocan en rentabilizar sus activos inmobiliarios vía el cobro de alquileres que luego reparten a los accionistas en forma de dividendos. Relativamente a otros sectores, la inflación beneficia al inmobiliario cotizado en la medida en que, en el largo plazo, el valor de los bienes inmuebles y de los alquileres se ajusta a la subida de los precios. Ante la posibilidad de una mayor subida de la inflación, así, se diversifican aún más las inversiones y se invierte en un sector mejor posicionado frente a este riesgo.

Además, se sustituyen dos fondos por fondos de menor coste. Se introduce el fondo indexado de renta variable de países emergentes Amundi Index MSCI Emerging Markets de la gestora francesa Amundi, con un coste de 0,20% (TER) y 4.700 millones de euros de activos bajo gestión. Este fondo de gestión pasiva replica el índice MSCI Emerging Markets e invierte en más de 1.400 empresas de 23 países emergentes, principalmente en Asia (más de 70%).

El otro cambio incorporado en sus carteras por la agencia de valores Finanbest es el fondo de crédito Investment Grade euro de corto plazo de gestión activa ERSTE Responsible Reserve EUR de la gestora austríaca Erste, con coste 0,19% y un perfil de riesgo más conservador. A modo de ejemplo de su carácter defensivo, en los peores momentos de la crisis sanitaria (finales de febrero y marzo 2020), el fondo apenas cayó un -3,1%. Este fondo invierte actualmente en 154 emisiones de más de 100 emisores. El gestor selecciona bonos de alta calidad crediticia («Investment Grade») y de corto plazo. Actualmente el fondo está compuesto por un tercio de bonos con cupón de interés variable, dos tercios de bonos con cupón fijo y vencimientos muy cortos. Estas características son óptimas para un tipo de activo defensivo para afrontar tipos de interés bajos y su posible repunte.

Además, el fondo cumple con criterios ISR / ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y solo invierte en emisores que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo de Erste AM. Tres sellos avalan el compromiso del fondo con la inversión sostenible y responsable: el Ecolabel austríaco, el sello de FNG-Siegel (Alemania, Austria y Suiza) y el European Transparency Code que garantiza un alto nivel de transparencia y de información respecto a los aspectos de sostenibilidad de las inversiones.

Con estos cambios, el coste medio de las carteras Profile de Finanbest baja de 0,33% a 0,27%, una importante reducción de casi un 18% en los costes de los fondos que componen las carteras Profile, de los más bajos del mercado. Así, el coste medio (TER) de las carteras varía ahora entre 0,16% y 0,34% dependiendo del perfil de riesgo.

