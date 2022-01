La importancia del inglés para las empresas operando en mercados internacionales, por Learn Hot English Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 13:45 h (CET)

Hoy en día, hablar inglés es un requisito para trabajar en muchas compañías. Esta es una de las lenguas más habladas, por lo que las comunicaciones en este idioma no pueden evitarse sobre todo si se trabaja en comercio exterior donde la competitividad va en aumento.

Sin embargo, un estudio realizado por Education First EF ha ubicado a España en el último lugar de los países de la UE que más aprenden el lenguaje anglosajón. Por ello, para poder estar a la altura de las exigencias actuales, las clases de inglés para empresas son una solución. En España, hay diferentes academias que se dedican a dicha labor, siendo Learn Hot English una de ellas.

Importancia del inglés para empresas que operan en mercados internacionales Las compañías dedicadas a negocios con mercados internacionales necesitan que sus empleados puedan comunicarse de manera óptima con los clientes, siendo el inglés el idioma más usado como primera o segunda lengua.

Tener un personal con manejo fluido del dialecto expande las oportunidades de comercio. Además, a la hora de establecer alianzas, las empresas sentirán confianza si pueden comunicarse con sus aliados en el idioma predominante.

Actualmente, existen alternativas españolas como Learn Hot English que sabe la importancia del inglés, por lo que se dedica a su enseñanza desde hace 20 años, sobre todo en empresas. Los jefes y dueños de corporaciones pueden invertir en este tipo de cursos para explotar el potencial de su atención al cliente.

El conocimiento ayuda a establecer mejores relaciones con socios e incluso empleados. Asimismo, permite que cada persona expanda su visión mundo, enriqueciendo internamente a la empresa.

¿Cómo es la metodología de Learn Hot English? Learn Hot English es una empresa que cuenta con profesores dinámicos cuya lengua materna es el inglés. Esto es una gran ventaja para los estudiantes, ya que pueden escuchar la pronunciación más acertada del idioma. Al mismo tiempo, cada uno posee una certificación de TEFL, Cambridge o Celta.

El aprendizaje incluye libros de la editorial de la compañía y guías de los docentes, de manera que las clases están planificadas para sacar el mayor provecho del tiempo y de las lecciones. Al respecto, la empresa también ofrece “el pack del alumno” que contiene la Revista de Hot English, el libro de Practise English Conversations y el Travel English. Todo este material se puede obtener gratis en el área de alumnos de su página web.

Los encuentros están estructurados por dinámicas, para que los estudiantes interactúen entre sí, y con el profesor, para practicar conversaciones donde incluyan términos de negocio. Estos ejercicios les permiten practicar hablando en situaciones reales en inglés para que en un futuro puedan hablar con soltura en reuniones, negociaciones, presentaciones, llamadas telefónicas y mucho más.

Con profesionales calificados y material de calidad es posible aprender inglés corporativo a corto plazo. Las clases de esta academia pueden ser presenciales o virtuales, intensivas o con un ritmo normal, según lo que requiera el contratante.

