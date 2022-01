Cloudbeds, Mejor PMS y Mejor HMS en 2022 HotelTechAwards Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 11:34 h (CET) Los HotelTechAwards de 2022 distinguen a Cloudbeds con cinco premios en total: Mejor Sistema de Gestión de Alojamientos, Mejor Software de Gestión Hotelera, finalista de Channel Manager, Top 10 Hotelier's Choice y 10 Best Places to Work Por cuarto año consecutivo Cloudbeds ha sido reconocido como uno de los principales proveedores de tecnología de la industria por Hotel Tech Report. Los HotelTechAwards 2022 han distinguido a Cloudbeds con cinco premios en total: Mejor Sistema de Gestión de Alojamientos, Mejor Software de Gestión Hotelera, finalista de Channel Manager, Top 10 Hotelier´s Choice y 10 Best Places to Work.

Los HotelTechAwards, la única plataforma de premios basada en datos del sector, determinan los ganadores en función de las reseñas de productos de clientes verificados, junto con señales de datos propios clave como la compatibilidad de la integración, la salud de la organización, la cuota de mercado, la fuerza de la red de socios y la calidad de la asistencia al cliente. La edición de este año de los HotelTechAwards ha sido la más reñida, con 513.600 visitas de hoteleros y 11.622 nuevas aportaciones de reseñas de productos verificadas, lo que supone un reto aún mayor para los competidores.

"Nos sentimos profundamente agradecidos por los comentarios positivos de nuestros clientes y nuestros socios. Ganar los premios HotelTechAwards varios años seguidos es un testimonio tanto de la fuerza de nuestra tecnología como del excepcional servicio y soporte proporcionado por nuestros dedicados profesionales", ha señalado Adam Harris, CEO y cofundador de Cloudbeds. "Los comentarios que recibimos de nuestros clientes sólo nos inspiran a trabajar más duro para asegurar que la plataforma de gestión hotelera Cloudbeds siga siendo una de las mejores del sector."

"Estamos encantados de destacar el valor que las soluciones de software más importantes del mundo ofrecen a sus clientes. Al construir una plataforma en torno a la voz de las personas que realmente utilizan estas soluciones tecnológicas para hoteles, somos capaces de ofrecer información procesable, de igual a igual, en la que los compradores potenciales pueden confiar", ha añadido Jordan Hollander, CEO de Hotel Tech Report. "Ganar un HotelTechAward es el mayor logro del sector porque se basa en datos".

Este reconocimiento por parte de Hotel Tech Report es un reflejo del compromiso de la empresa de crear una plataforma que sea la mejor de su clase, no sólo en una categoría, sino en todas ellas. Cloudbeds, que combina herramientas para las operaciones, los ingresos, la distribución y el marketing con un mercado de integraciones de terceros en una plataforma perfectamente integrada, está diseñada para mejorar todos los aspectos de un establecimiento: el negocio, el personal y los huéspedes.

Cloudbeds sigue ampliando su plataforma y sus servicios, lanzando Cloudbeds Websites y Cloudbeds Payments en 2021, además de presentar Cloudbeds Horizon, un nuevo programa de socios educativos diseñado para capacitar a las escuelas de hostelería en la tecnología hostelera basada en la nube.

Acerca de Cloudbeds

Fundada en 2012, Cloudbeds es el socio tecnológico de más rápido crecimiento de la industria hotelera, con una base de clientes global de más de 22.000 propiedades independientes en 157 países. Su galardonada plataforma Cloudbeds Hospitality combina a la perfección herramientas de operaciones, ingresos, distribución y marketing de crecimiento con un mercado de integraciones de terceros para ayudar a los hoteleros y anfitriones a aumentar los ingresos, agilizar las operaciones y ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. Cloudbeds fue nombrado PMS número 1 y sistema de gestión hotelera número 1 por Hotel Tech Report en 2022, mejor PMS y mejor gestor de canales por los World Travel Tech Awards en 2021, y ha sido reconocido por el Technology Fast 500 de Deloitte en 2021. Para obtener más información, visite www.cloudbeds.com.

Acerca de Hotel Tech Report

Hotel Tech Report ayuda a 170 mil hoteleros cada mes a comprender el cambiante panorama de latecnología y la transformación digital. Ayudan a los hoteleros a tomar decisiones más inteligentes sobre qué tecnologías adoptar, teniendo en cuenta la escalabilidad y la adaptabilidad. Hotel Tech Report ayuda a los hoteleros a descubrir las propuestas de valor de las tecnologías emergentesy cómo se alinean con las necesidades de las partes interesadas y los huéspedes de su propiedad.

