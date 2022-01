12 Carpas estrena 2022 con su nuevo single "Será Mejor" Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 09:14 h (CET) La publicación de este trabajo, supone el comienzo de una serie de lanzamientos que la banda tiene preparados para este nuevo año Tras lanzar en 2021 varios trabajos, como el EP “En el Curso Bajo” o el single “Culpable”, el grupo de hip hop / reggae regresa con “Será Mejor”, donde se encuentra un claro mensaje cargado de conciencia social. Aspectos como la cultura, los valores o la economía, son abordados en una letra que fluye sobre un ritmo reggae, cargado de influencias electrónicas.

La fusión de géneros es una de las señas de identidad de la banda. “Escribir este tema ha sido realmente divertido ya que no partimos de una estructura típica en un tema de reggae o de hip hop”, afirma Jota Kalashnifönk. “Cuando hacemos un tema, el mensaje es algo a lo que le damos mucho valor, pero esto no quiere decir que tengas que renunciar a un buen ritmo y a una sonoridad que te anime a bailar”, declara el cantante de la banda.

Una gran cantidad de trabajos musicales que serán publicados en 2022, han sido creados debido a la paralización de los conciertos que ha existido en prácticamente todo el planeta. “Debido a todo lo que ha ocurrido por la COVID-19 en el último año y medio, nos hemos visto obligados a cambiar el cómo trabajábamos y componíamos”, afirma Bailén Mora. “Ha habido largas temporadas en las que no hemos podido estar físicamente los 4 juntos, debido a las restricciones. Nos hemos tenido que adaptar para poder trabajar bajo estas condiciones y hemos aprovechado para crear mucho material nuevo que irá viendo la luz poco a poco”, asegura el MC de hip hop de la banda.

"Toda la situación que hemos vivido nos ha forzado a ser más independientes", afirma Jorge González. "La necesidad de producir y de querer compartir mis baterías con Grumo, para que pudiera trabajar con ellas en las nuevas producciones, ha hecho que aprenda a grabarme yo mismo", cuenta todavía sorprendido el batería.

“Hemos hecho mucho trabajo en el estudio en solitario. Cuando alguien llegaba, cogía un proyecto y se ponía a trabajar en él todo lo que podía hasta que llegaba el siguiente y continuaba puliéndolo”, declara Grumo. "Al igual que algunos temas tardan más tiempo en salir o en que los consolidemos, con Será Mejor todo ha ido bastante fluido y estamos deseando tocarla en directo", concluye el bajista y productor del grupo.

Con "Será Mejor", la banda trata de establecer su estilo propio y mostrar una evolución en todos los aspectos. El videoclip ha sido realizado por Jota Kalashnifönk, cantante de la propia banda. En la actualidad, 12 Carpas se encuentra trabajando en la creación de un álbum donde tendrán cabida además del rap y el reggae, géneros como el dnb y el dubstep.

