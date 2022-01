World Shuffle Dance Awards, el concurso de Iris New Legend para promover la vida sana entre los jóvenes Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 18:20 h (CET)

Cerca del 2% de los jóvenes con acceso a internet son adictos a la tecnología y un 20% está en riesgo de serlo. Estas cifras alarman a padres y profesionales de la salud, quienes buscan fomentar actividades más saludables para los niños para contrarrestar su exposición a los aparatos electrónicos.

El deporte y el baile representan opciones recomendadas para que los menores lleven un estilo de vida más sano. Consciente de ello, la compañía Iris New Legend trabaja para cambiar estas cifras a través de su contenido. Se trata de una productora audiovisual reconocida por usar su plataforma para promover todo tipo de proyectos con esa finalidad, como los recientes Change Your Life y World Shuffle Dance Awards.

¿De qué trata el World Shuffle Dance Awards? La empresa Iris New Legend presenta un concurso internacional cuyo objetivo es promover la mejora de la salud a través del shuffle. Este es un tipo de baile inspirado en la música electrónica que incorpora pasos enérgicos y divertidos.

El concurso aún está en proceso de creación y tendrá un formato de programa de televisión. Los seguidores de Instagram de la empresa podrán elegir a los 15 finalistas que pasarán a la fase del “baile Caravana”. Los votantes optarán por un premio especial, mientras que el ganador del concurso recibirá una gran remuneración y una tarjeta de regalo. Para los participantes, la técnica del shuffle puede aprenderse gracias a los tutoriales disponibles en la página web de la productora.

Promoción navideña y otras actividades de Change Your Life El proyecto busca enseñarle a niños y adolescentes la importancia de hacer actividades físicas y de disminuir el tiempo dedicado al teléfono móvil, consolas y otros dispositivos electrónicos. El último estreno en este programa fue una promoción navideña que se puede ver y descargar gratuitamente en la página web de la empresa. La alcaldesa del municipio catalán de Maçanet de la Selva, Natalia Figueras, fue la encargada de hacer la publicación el pasado 18 de diciembre. Siguió el espectáculo con la actuación de la cantante cubana Day Neris y la dancer Angela.

El tierno vídeo hace una invitación a difundir el amor. La niña Anna Siles y la pianista Sofia Tsaava son las protagonistas de la obra que combina animación y hermosos paisajes para conquistar a los espectadores de todas las edades.

La producción audiovisual invita a la audiencia a donar 5 o 10 $ para el proyecto Change Your Life. Próximamente, se estrenará un segundo bloque con un videoclip de la superestrella Katy Perry para que más personas del mundo se unan a la causa.

La productora Iris New Legend es reconocida por lograr millones de visualizaciones en sus plataformas digitales. Las campañas de Change Your Life y World Shuffle Dance Awards tienen grandes expectativas y prometen un mensaje positivo para los jóvenes, los cuales se han visto todavía más expuestos a las tecnologías con la llegada de la pandemia.

