Todo profesional cuyo negocio dependa de WordPress necesita un hosting especializado

El sistema de gestión de contenidos WordPress es uno de los más utilizados para crear y actualizar sitios web de distintos negocios. Ahora bien, por cuestiones de seguridad y practicidad es necesario contar con un servicio de hosting que facilite el trabajo.

En principio, WordPress no es de por sí una plataforma insegura, pero es propensa a ser vulnerada si sus usuarios no siguen las prácticas correctas, por lo cual si se utiliza en una empresa va a requerir de una buena gestión de la seguridad. Mediante el servicio de hosting exclusivamente dedicado a WordPress de Wetopi, es posible manejar WordPress con facilidad y disponer de un alto nivel de seguridad para WordPress.

Los posibles ataques y la seguridad de WordPress Existen distintos factores que alteran la seguridad de WordPress y abren la puerta para un posible hackeo. Cuando el software no está actualizado, hay plugins descatalogados, el sistema no se administra con eficiencia o hay problemas con las credenciales de seguridad que los usuarios no saben solucionar, puede haber problemas. De hecho, recientemente la agencia de noticias Reuters, una de las más prestigiosas del mundo, sufrió un ataque en su página web creada con WordPress porque todavía estaban usando una versión desactualizada.

Es más, según un estudio de la empresa de ciberseguridad, Sucuri, WordPress es utilizado en el 43 % de todas las webs de internet y en el 83 % de los que están infectados de alguna manera. No es que de por sí sea vulnerable, pero son tantos los complementos y combinaciones que se usan para la creación de las páginas y publicación de contenidos que constantemente se descubren nuevas vulnerabilidades. De aquí parte la importancia de mantener el software actualizado y de filtrar el tráfico no deseado.

Más seguridad, eficiencia y velocidad con Wetopi Aunque la seguridad total en internet no existe, la aparición de servicios de hosting exclusivamente dedicados a WordPress ayudan a disminuir de forma considerable los riesgos. Wetopi entre sus herramientas de seguridad, cuenta con cortafuegos o firewalls que se nutren constantemente de fuentes internas y externas relacionadas con ataques online, servicios abusivos, malware, botnets y otras actividades relacionadas con el cibercrimen. Esta información permite gestionar las llamadas listas negras, que se confeccionan y se actualizan con regularidad, consiguiendo bloquear millones de posibles ataques. No obstante, si se da el caso en el que la web resulta infectada, el equipo de técnicos especialistas de esta empresa rápidamente se encarga de sanear y limpiar la página.

Otras funciones destacadas del servicio de hosting son su gestión automatizada de copias de seguridad tanto internas como externas y la rapidez y simplicidad de la plataforma en la gestión de todas las tareas relacionadas con sitios WordPress.

En Wetopi es destacable también la velocidad. Cada WordPress en Wetopi tiene su propio servidor con sus recursos y configuraciones específicamente diseñadas, pensando en maximizar el rendimiento de WordPress.

El servicio especializado que provee Wetopi, en un tiempo en el que el buen funcionamiento de un website es la base fundamental para el desarrollo de muchos negocios, es una forma de garantizar la velocidad, eficiencia y seguridad para WordPress.