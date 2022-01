¿Cómo anular tarjeta de crédito por robo o pérdida? Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 13:39 h (CET)

La empresa Comoanulartarjetadecredito.com se dedica a facilitar cualquier gestión para anular tarjeta de crédito, sea del banco que sea. La compañía dispone, en su web, de un número de teléfono para que sus clientes llamen y sean atendidos por un grupo de profesionales con disposición para resolver cualquier problema o duda.

La web ofrece una buena gestión para una cancelación rápida y segura de la tarjeta de crédito extraviada o hurtada. Los servicios de comoanulartarjetadecredito.com no tienen límite de consultas, por lo que sus clientes pueden realizar todas las preguntas que estimen oportunas y siempre serán atendidos por una persona y no una máquina, garantizando un servicio cercano y sin problemas de comunicación.

En cuestión de segundos El precio del servicio es de tan solo 3 euros con 3 céntimos por minuto (impuestos incluidos), para red fija telefónica. Mediante una llamada y en cuestión de segundos, es posible cancelar una tarjeta de crédito, sin necesidad de apps o de llamadas a los bancos emisores, que suelen tardar horas.

Debido a la rapidez y eficacia de Comoanulartarjetadecredito.com, es posible cancelar las tarjetas Visa, Master Card o American Express del BBVA, Bankia, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell, ING, Evo Banco, Kutxabank, Wizink, Bankinter, imaginBank, SelfBank, Openbank, etc.

Consejos para utilizar la tarjeta de crédito El robo de las tarjetas de crédito es bastante común, por este motivo Comoanulartarjetadecredito.com alerta sobre su correcto uso y la importancia de conocer los sistemas de seguridad que se ofrecen al efectuar una compra, para protegerse en caso de fraude o robo.

Para evitar estas situaciones, Comoanulartarjetadecredito.com pone a disposición de sus usuarios varios consejos para garantizar la seguridad del dinero de sus clientes. El primer consejo es memorizar el pin y evitar tenerlo apuntado en cualquier sitio. Apagarlas también es una opción. La mayoría de los bancos permiten el bloqueo temporal de las tarjetas de crédito, por lo que se desconectan cuando se ponen en este modo y se vuelven a activar cuando se desee. Esta medida es una de las más efectivas a la hora de evitar el robo de dinero. Tener las notificaciones del móvil activadas también puede ser bastante útil, puesto que pueden notificar sobre la actividad de la cuenta. Se recomienda llevar precaución al utilizar los cajeros y comprar solo en página web de confianza. Antes de poner los datos de una tarjeta de crédito, es vital averiguar si un sitio es seguro o emplear cualquier otro método de pago.

Comoanulartarjetadecredito.com aprecia a sus clientes y se lo ponen fácil ante cualquier robo, para ahorrarles tiempo y evitarles disgustos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.