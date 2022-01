AFOE formación ofrece material para evitar el acoso y el bullying escolar Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Los temas debullying y acoso escolar se han convertido en un asunto de salud pública en el mundo y particularmente en la Unión Europea. Son varios los informes de la Organización Mundial de la Salud que, de forma contundente, exponen que la violencia hacía los menores se cobran la vida de unos 200.000 jóvenes entre los 14 y los 18 años cada año.

A una situación que se venía agravando progresivamente desde el 2012, se ha agregado un elemento más perturbador: el ciberacoso o ciberbullying, quese trata de una manifestación del acoso escolar en las redes sociales.

AFOE Formación cuenta con formación específica para evitar el acoso o bullying escolar El problema del acoso escolar y el bullying ha tocado la sensibilidad de muchas entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que han comenzado a luchar desde distintos contextos para generar conciencia sobre la magnitud del problema. Un ejemplo de ello es la AFOE (Asociación para la Formación, el Ocio y el Empleo), una institución conformada por un equipo multidisciplinar cuyo objeto principal es brindar cursos homologados a docentes para mejorar su perfil profesional y con ello sus conocimientos para abordar esta problemática desde el aula de los centros educativos.

La entidad ha decidido divulgar y poner al alcance del público material para evitar el acoso escolar y el bullying. Basándose en un proceso de investigación, ha conseguido recopilar una serie de guías contra el ciberacoso entre los menores, dirigidas tanto a familias como a docentes.

En su página web también se puede encontrar enlaces a material audiovisual dirigido a los adultos para enseñarles cómo es el acoso a través de las redes sociales. En esos videos se explican los mecanismos y métodos que existen para identificarlo y contrarrestarlo y las implicaciones legales que existen para quienes los cometen

El informe de Save the Children El trabajo y las publicaciones de AFOE en relación con los temas de acoso escolar y bullying datan del año 2019, cuando difundió en su portal un informe contundente, basado en los datos analizados por Save The Children financiado por el Ministerio de Sanidad.

El documento expone que, ya para ese año, había un crecimiento exponencial de los fenómenos de ciberacoso y acoso escolar y describía 3 formas de ciberacoso comunes en los últimos años como el Happy slapping, que consiste en la rabación de una agresión física, verbal o sexual a menores, que se difunde y comparte a través de internet. Esto puede ir desde el envío en un grupo de WhatsApp hasta su publicación en las redes sociales o en una página web. Además de esta, se destaca el grooming o ciberembaucamiento como un tipo de ciberacoso que consiste en el engaño o abuso sexual online por parte de una persona adulta hacia menores o adolescentes o el sexting sin consentimiento a menores, basado en el envío de fotografías o conversaciones de menores con contenido erótico a terceras personas, sin el consentimiento de esta.

Según datos del Ministerio del Interior, solo en 2017 se registraron 2.286 denuncias por delitos contra menores de edad. De ellas, 926 fueron por amenaza o coacción y 703 sobre delitos sexuales en internet. Según la encuesta realizada por Save the Children en 2019 a 400 jóvenes de toda España, más de las tres cuartas partes de los encuestados han sufrido violencia online durante su infancia y un 47%, incluso más de un tipo.

Ahora, con el ciberacoso o ciberbullying, los docentes y la sociedad en general se enfrentan a un problema de grandes magnitudes. Desde AFOE alertan que esos comportamientos afectan directamente la autoestima de las víctimas generando manifestaciones de ansiedad e inseguridad al enfrentarse al rechazo social. El problema se vuelve aún más grave porque en las redes, quienes acosan utilizan el anonimato o identidades falsas, incrementando la incertidumbre de las víctimas y generando de forma continua esa acción de persecución.

Por ese motivo, después de estudiar los resultados de diferentes estudios publicados desde diferentes organismos y organizaciones de referencia se han diseñado una serie de propuestas para la acción. El objetivo es trabajar en la prevención de situaciones de acoso escolar o bullying en las escuelas, teniendo en cuenta a menores y adolescentes, al centro educativo, a las familias y a las administraciones y ofreciendo una formación completa para el profesorado de los diferentes niveles educativos, acreditados por la Universidad Nebrija.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.