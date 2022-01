Cómo emprender montando un negocio con Franquicias Hoy Comunicae

lunes, 10 de enero de 2022, 16:34 h (CET) Actualmente, son muchas las personas que apuestan por el emprendimiento, pero comenzar un negocio desde cero es una tarea ardua y laboriosa por lo que muchos se decantan por montar una franquicia. Esto permite contar con independencia y a la vez estar al amparo de una marca consolidada y reconocida con beneficios asegurados Lo primero que se debe saber es qué es una franquicia y en qué se diferencia con otros negocios. Después de conocerlo, hay buscar diferente información sobre las franquicias rentables en España, para saber qué franquicia puede interesar más. Después, habrá conocer todos los pasos para saber cómo montar una franquicia.

Para formar parte de una franquicia es necesario conocer la inversión inicial de la franquicia que desees abrir. No es lo mismo la inversión inicial en una franquicia como franquicia La Sirena o franquicia McDonald’s, que otras franquicias más locales como Franquicia Farmer&Co Menorca-Mallorca-Ibiza-Formentera u otro tipo de mercados como las franquicias lavandería autoservicio, como pueden ser la franquicia Speed Queen o franquicia Prime Colada.

Una vez decidido en qué franquicia invertir y tras la firma del contrato, la marca franquiciadora abastecerá al franquiciador y le proporcionará una red de suministros continua. Además, se encargará de la distribución, la logística y la fabricación de todos los productos que se pondrán a la venta por parte del franquiciado. Después de oficializar el acuerdo, el franquiciado debe aportar información y datos al franquiciador relacionadas con la situación actual del negocio. Por otra parte, también se debe retribuir una compensación económica, royalties, por utilizar la identidad corporativa de la empresa franquiciadora.

De este modo, la relación entre el franquiciado y el franquiciador se basa en el apoyo mutuo, puesto que ambos persiguen un objetivo común: obtener beneficios. Por lo que, a través de la estrategia, la venta de productos de calidad, la oferta de servicios excelente y distribución logística eficaz se consiguen crear alianzas y franquicias rentables.

Franquicias de éxito

La mayor preocupación de los emprendedores es saber cuánto cuesta franquiciar y la inversión mínima inicial. Por ejemplo, en las franquicias de hostelería y restauración, la inversión inicial ronda los 10.000 euros y se corresponde principalmente a franquicias. Por supuesto, hay otras franquicias que establecen un rango de coste más elevado, llegando incluso al millón de euros como es el caso de franquicia Burger King o franquicia 100 Montaditos, ya que cuenta con un índice excelente de resultados, seguridad y beneficios.

Esto se debe a que, a la hora de montar una franquicia, uno de los sectores más rentables es el de la hostelería, puesto que es muy sencillo comenzar una aventura empresarial en el terreno de la restauración, ya que se dan facilidades para abrir un negocio y obtener beneficios con cierta inmediatez. Un ejemplo claro de éxito empresarial sería la panadería Granier que actualmente cuenta con más de 300 establecimientos repartidos por todo el territorio español.

Por otro lado, una de las opciones más buscadas y seductoras para un emprendedor son las tiendas de ropa que tanto beneficio dan. Sin embargo, muy poca gente sabe como abrir tienda de ropa. Es por ello que se debe establecer el público y una vez conseguido este paso, buscar adecuadamente el producto que desees vender en la tienda, para garantizar un mayor éxito.

Otras opciones muy buenas y demandadas son las tiendas de zapatillas o heladerías, así que deberías saber como montar una tienda de zapatillas o bien, como montar una heladería a la hora de emprender un negocio.

Emprender mediante las franquicias aporta una serie de ventajas considerables, pero las fundamentales son la estabilidad que supone para el franquiciado contar con el respaldo y apoyo de la marca franquiciadora, y la fiabilidad y seguridad que proporciona sumarse a un modelo de negocio comprobado y consolidado a nivel mundial. Por último, otro factor clave para franquiciar es que se minimizan los riesgos a los que se expone el mercado y no es necesaria una inversión descomunal, ya que existen precios muy competitivos, y los beneficios son considerables.

Para saber todo acerca de franquicias online, conoce el mayor directorio de franquicia España, franquiciashoy, para conocer todas las dudas posibles acerca de los requisitos franquiciadores o cuanto cuesta franquiciar.

