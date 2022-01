Lautoka Urbana y su herramienta de diseño 3D que permite moldear al detalle el diseño en una reforma Emprendedores de Hoy

Los trabajos de reforma pueden suponer un verdadero dolor de cabeza si no se cuenta con materiales de excelente calidad y con personal verdaderamente cualificado, con experiencia en el sector. Cuando se inicia una reforma, los clientes desean conocer cuál será el resultado para poder realizar alguna modificación, antes de que todo esté listo y no sea posible hacerlo.

En este contexto, el diseño 3D ofrece una excelente alternativa, ya que permite llevar a cabo proyectos con una ilustración detallada de la reforma en cuestión. En Lautoka Urbana, una reconocida empresa de reformas en Barcelona, cuentan con esta poderosa herramienta que permite obtener una idea realista del resultado final.

El diseño 3D de interiores Es normal que antes de llevar a cabo cualquier cambio o reforma en un espacio, los clientes quieran conocer de forma previa cuál será el resultado final. Gracias a la herramienta de diseño 3D, es posible visualizar cómo será una futura construcción o remodelación con el mayor realismo posible.

El diseño 3D es un conjunto de técnicas que permiten proyectar una idea en tres dimensiones. Consiste en crear los objetos y piezas tridimensionales antes de modelarlas. Actualmente, esto se ejecuta mediante el uso de ordenadores, a través de gráficos asistidos por estos equipos.

En el caso de la empresa Lautoka Urbana, cuenta con programas informáticos, basados en las últimas tecnologías del mercado que permiten moldear el diseño con el máximo detalle, incluso grifería, mamparas y accesorios con la apariencia exacta que tienen en realidad. Esto facilita la realización de presupuestos con mínimas variaciones finales y la posibilidad de cambiar algunos elementos del diseño antes de iniciar la ejecución.

¿Cuáles son las ventajas del diseño 3D para reformas de interiores? Cuando se comienza una reforma, lo más común es que el arquitecto realice planos en los cuales pueden visualizarse los cambios que se harán en el lugar. Sin embargo, muchas veces, para el cliente estos planos no son sencillos de entender, por lo cual los diseños 3D ofrecen una excelente opción para que la comunicación entre el cliente y el especialista sea más fluida, facilitando la comprensión del proyecto, al poder visualizarse todos los cambios que se efectuarán con una proyección cercana a la realidad.

Los diseños 3D permiten trabajar con aspectos como la ubicación de los elementos en el espacio, los colores, materiales o iluminación. Esto facilita que los clientes puedan aportar su opinión y solicitar cambios, según sus gustos y deseos, asegurando de esta manera que el resultado final sea de su total agrado. Por tal motivo, mostrar al cliente cómo quedará el espacio aporta un valor añadido para el éxito desde un inicio.

Los interesados en llevar a cabo reformas en Barcelona de la forma más innovadora posible encontrarán una gran solución en los profesionales de Lautoka Urbana, quienes cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector. Para mayor información, se puede visitar su página web.

