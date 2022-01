Las personas con discapacidad están “saturadas y sobrepasadas” por la información y los bulos sobre la pandemia Según el estudio: ‘Vacunación contra la covid-19 en personas con discapacidad’ Redacción

sábado, 8 de enero de 2022, 14:08 h (CET) La mayoría de las personas con discapacidad quieren estar informadas sobre la pandemia, pero se sienten “saturadas y sobrepasadas” con la cantidad de información que les llega acerca del coronavirus, una sobrecarga que trae consigo “una gran desinformación”. Es una de las conclusiones del estudio de GAD3 para Servimedia ‘Vacunación contra la covid-19 en personas con discapacidad’, que matiza que esa desinformación supone “un riesgo” a muchos niveles, como la vulnerabilidad de ciertos colectivos que no diferencian la información veraz de la que no lo es; el aumento de la desconfianza en la vacuna, e incertidumbre, dudas e inseguridades en la población.

Rocío Benavente, directora de Maldita Ciencia

“Muchos de los que no se vacunan es porque alguien escribió hace muchos años que las vacunas daban autismo y, en lugar de dedicarse a desmontar ese bulo, hay gente que se lo ha tragado. Es importante el análisis crítico de todo este tipo de cosas”, dice una de las personas que han participado en el estudio. “Yo estoy cansada de los bulos, de las ‘fake news’ y todo eso, te acaban poniendo la cabeza fatal, te peleas con todo el mundo… Yo me entretengo mucho en buscar si lo que leo es verdad o mentira porque tengo tiempo, pero la gente se lo cree sin pensar”, añade otra.

Este estudio de GAD3 se basa en las opiniones de personas con discapacidad que han participado en dos 'focus grup' para analizar la percepción que tienen las personas con discapacidad sobre las vacunas y cómo se informan de este tema. Se ha llevado a cabo una metodología cualitativa ‘online’ con dinámicas de grupo.

El documento de GAD3 muestra que vídeos como los del proyecto #VacúnaTE, impulsado por Servimedia y Maldita.es con la colaboración de Google News Initiative, "son muy positivos y necesarios para generar confianza y dar a la población información veraz y rigurosa sobre la covid-19 y las vacunas". Este proyecto nació hace un año precisamente para evitar que las personas con discapacidad sufrieran una doble vulnerabilidad ante la información sobre el coronavirus.

En general, los participantes sostienen que no se conocen campañas de concienciación para la vacunación. Por ello, las personas con discapacidad “demandan y desean que se dé más visibilidad a información de este tipo en canales con capacidad para llegar a más gente, de cara a combatir bulos y las noticias falsas”.

“Cuando leí este bulo pensé que cómo se podían decir estas barbaridades… Esto es meter el miedo en el cuerpo a todo el mundo. Ha habido mucha información de este tipo”, lamentó uno de los participantes en el estudio. "Da igual lo que sea con tal de tener visitas, esta es la pena pero hay que saber distinguir”, apostilló otro en referencia a la difusión de noticias falsas sobre la covid-19 en internet.

Por ello, concluye una tercera persona, es necesario “que se repitan los videos que desmienten bulos, eso es lo que tiene que ser porque hay gente muy vulnerable a este tipo de información falsa”. “El efecto de estos bulos les puede costar hasta la vida a la gente que se los cree”, zanjó un participante en el análisis de GAD3.

CON INFORMACIÓN, MÁS CONFIANZA

Estas conclusiones van en línea con los barómetros realizados de Servimedia e Inserta Empleo de Fundación ONCE. El segundo de ellos, presentado en diciembre, reflejaba que las personas con discapacidad habían aumentado su confianza en las vacunas contra la covid-19 respecto al sondeo realizado seis meses atrás. Y en ello habían influido campañas divulgativas como #VacúnaTE, que ayudan a las personas con discapacidad a combatir bulos y las animan a vacunarse. Este barómetro se basó en más de 1.300 opiniones a personas con discapacidad.

Como ese barómetro, este último informe cualitativo de GAD3 también corrobora cómo se informa la población con discapacidad sobre la Covid-19, aunque añaden una figura “muy relevante”, la de su médico de confianza. Así, además de medios de comunicación convencionales y boca a boca y fuentes de información oficiales, las personas con discapacidad apuntan a su facultativo habitual como “una figura cercana y accesible” en la que depositan gran confianza y tiene “formación y criterio científico”.

El sociólogo de la entidad de Fundación ONCE Inserta Empleo Luis Enrique Quífez, coautor junto a Cristina Silván del citado barómetro ‘Vacunación contra la Covid-19 entre personas con discapacidad’, criticó que “aún falta información sobre vacunación”. “Hay colectivos que requieren información transparente y veraz, por eso campañas como esta son tan importantes”, aseguró en referencia al proyecto de Servimedia y Maldita.es y en base a las razones que esgrimen las personas que no están vacunadas pero quieren hacerlo.

“Estoy esperando a que me llamen” y “no sé dónde dirigirme”, son algunos de los argumentos que puso de ejemplo el sociólogo durante el último programa #VacúnaTE. Sin embargo, quienes reconocen que las campañas de sensibilización les ha ayudado a decidirse apuntan a iniciativas institucionales o al citado espacio de Servimedia y Maldita.es como claves para vacunarse.

El barómetro detectó que las personas con discapacidad son una población en la que calan los bulos, ya que el 35% se informa sobre la pandemia a través de la televisión, un 23% por redes sociales y un 21% por televisión, dos ámbitos, estos últimos, en los que se difunde mucha desinformación sobre la Covid-19 y las vacunas.

