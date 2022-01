Un team building único y original de la mano de VR AIRSOFT Emprendedores de Hoy

VR AIRSOFT ayuda a las empresas en la ejecución de un team building único y original mediante el uso de sus centros de realidad virtual. Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales entre los empleados de una empresa es fundamental para agilizar y mejorar la construcción de los proyectos.

Estos centros dedicados al ocio y al entretenimiento han sido adaptados para la celebración de cualquier tipo de evento, incluyendo los empresariales. Además, sus videojuegos permiten a los jugadores disfrutar de experiencias cooperativas, las cuales son de gran utilidad para las dinámicas de team building.

¿Qué ofrecen los eventos team building originales para empresas? El team building es una dinámica que utilizan las empresas para mejorar el trabajo en equipo y las relaciones entre sus empleados. Los servicios de realidad virtual de VR AIRSOFT son de gran utilidad para llevar a cabo esta dinámica de forma innovadora y con resultados más eficientes.

Esto se debe a que sus juegos de ocio y entretenimiento ofrecen experiencias cooperativas y competitivas en grupos de hasta 6 jugadores. Por lo tanto, los trabajadores podrán formar equipos y disfrutar de combates entre sí o batallas contra zombies mientras desarrollan o mejoran sus habilidades colaborativas, comunicativas, de coordinación, etc.

Este servicio también es una gran opción para celebrar el cumpleaños de algún empleado, socio o jefe administrativo, así como reuniones de trabajo, eventos anuales, por temporada, etc. Es importante mencionar que estos eventos para team building pueden ser realizados en sus centros en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y en Cáceres.

Una forma única y original de celebrar eventos empresariales Los eventos empresariales organizados por VR AIRSOFT ofrecen a los participantes un espacio innovador y de entrenamiento, gracias a sus juegos de realidad virtual. Además, esta franquicia dispone de un servicio de catering entre numerosos extras para completar este tipo de eventos.

Los espacios también han sido diseñados para quienes padecen de deficiencia visual y su tecnología y dispositivos electrónicos pueden ser usados incluso por personas con movilidad reducida.

También se asegura de brindar un servicio completo a las empresas con la inclusión de centros privados y personalizados, seguridad en todo momento, vídeo resumen del evento, cámaras profesionales, etc. Asimismo, esta franquicia pionera en el mundo de la realidad virtual cuenta actualmente con un parque portátil que puede ser llevado a cualquier lugar que deseen sus contratistas.

Con VR AIRSOFT las empresas pueden organizar un team building que ofrezca experiencias innovadoras y que fomente el trabajo en equipo al mismo tiempo.

