Los servicios que se necesitan en casa, con la app Te Valgo

sábado, 8 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

En el hogar a veces se necesita ayuda con las tareas diarias como el cuidado de ancianos, servicios de jardinería, reparación de ordenadores, entre otros. Además de estas, toda vivienda, incluyendo sus espacios y muebles, requieren de manera periódica servicios de reparación, limpieza u otros cuidados.

Sin embargo, buscar a profesionales que ofrezcan estos servicios cerca de la vivienda suele ser complicado si no se dispone de tiempo suficiente o no se conocen a personas de confianza. La app Te Valgo es una solución de búsqueda eficaz, ya que permite encontrar a profesionales que realicen servicios que se necesitan en el hogar.

Encontrar profesionales con experiencia en servicios del hogar Te Valgo nació de la dificultad de algunas personas por encontrar profesionales que ofrezcan los servicios deseados cerca de sus viviendas. Esta es una plataforma de empleo que permite a los usuarios comunicarse con trabajadores particulares que tienen experiencia en diferentes servicios del hogar. Es una plataforma fácil de usar que cuenta con una app totalmente gratuita, desde la cual los usuarios tienen acceso a todos los servicios disponibles.

Para usar dicha aplicación solo es necesario descargarla, crear un perfil personal e iniciar la búsqueda de los servicios ofertados por profesionales particulares en la localidad. Desde esta plataforma también es posible contactar con los trabajadores y hacer la contratación del servicio que ofrecen.

Búsqueda de servicios profesionales cerca del hogar con Te Valgo Te Valgo cuenta con la ventaja de permitir a cualquier usuario encontrar y contratar los servicios a domicilio que requiera, los cuales son ofrecidos por profesionales que viven cerca de su vivienda. Las personas también podrán comparar precios y seleccionar aquel que se ajuste más a su presupuesto.

Para encontrar profesionales que estén cerca de la ubicación de la vivienda se podrá filtrar la búsqueda por zona, lo que facilita la contratación y rapidez de los servicios. El profesional que ofrezca sus servicios tiene la posibilidad de incluir los precios por su trabajo y el horario en el que puede realizarlo. Además, la aplicación cuenta con chat integrado para que cualquier usuario pueda aclarar dudas directamente con el trabajador. Una vez estén de acuerdo las partes involucradas y se hagan los pagos pertinentes en la plataforma de la app, el trabajador acude a la dirección indicada a realizar las tareas por las que ha sido contratado.

La red de empleo Te Valgo permite a las personas encontrar rápidamente a profesionales que realicen servicios en el hogar, ya sea reparaciones eléctricas, fontanerías, mantenimiento de piscinas, entre otros. Además, esta aplicación va más allá ofreciendo servicios de todo tipo como traducciones, clases de idiomas, animación de fiestas infantiles y muchos otros más.

