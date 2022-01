Ya está disponible la venta online de los cócteles esféricos de Pearls Molecular Experience Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de enero de 2022, 14:15 h (CET)

La mixología, o coctelería profesional, consiste en el arte de mezclar bebidas para conseguir una experiencia única que combina texturas, colores, aromas y sabores. A lo largo de los años, la mixología ha ido evolucionando y goza de una amplia popularidad en el país a día de hoy.

No obstante, hay quienes han llevado el arte de la coctelería a otro nivel y un ejemplo de ello son los cócteles esféricos de Pearls Molecular Experience. Esta es una empresa pionera que, mediante un proceso de esferificación inversa, logra crear cócteles únicos dentro de formas esféricas, las cuales ya están a la venta online.

Cócteles esféricos disponibles mediante la web Los cócteles esféricos se han convertido en todo un hito dentro del sector de la coctelería, un avance sumamente significativo que permite disfrutar de esta bebida de una manera diferente y mucho más emocionante. Los cócteles esféricos son bebidas preparadas por mixólogos, expertos que, mediante un complejo proceso, consiguen mantenerlos dentro de una capa fina de gelatina vegetal, en pequeñas esferas de 2 centímetros de diámetro, también llamadas perlas.

Otra de sus particularidades es que la tecnología con la que están hechas permite que se saboreen en la boca el tiempo necesario. Explotan con la presión necesaria para inundar el paladar de su sabor y de todas las sensaciones que produce la bebida. Gracias a la empresa Pearls Molecular Experience, responsable de su creación, estas perlas de sabor se pueden adquirir a través de la web, debido a que ya tienen disponible la venta online de su producto para eventos, restaurantes, bares, coctelerías, bodas, regalos, etc.

Gastronomía 2.0 en una tienda online Con las perlas de cócteles, las personas podrán tener en su mesa la vanguardia de la gastronomía gourmet y proporcionar una experiencia sensorial 2.0. Sus esferificaciones premium ya están disponibles en su tienda online, en la que las personas pueden elegir entre sabores tales como Gin Tonic, Ron Café, Vermut Reserva, Mojito, Sex on the Beach, entre otros. Estos vienen en una presentación que consta de 6, 12, 20 y 30 perlas de entre 2 y 2,5 cm de diámetro cada una, envasadas en un elegante frasco. Además también ofrecen Packs ideales para regalar.

Estas perlas constituyen una nueva generación de cócteles que no se beben, sino que se degustan. Además, son el acompañamiento gastronómico ideal para aportar una experiencia aún más completa y original o para amenizar un aperitivo o sobremesa. Actualmente, todos los sabores que están a la venta online, disponibles con un 20 % de descuento, lo que representa una gran oportunidad para disfrutar de este nuevo formato en el sector de la coctelería, que ha encantado tanto al público.

