Hipotecas, una de las decisiones financieras más importantes, necesita de la ayuda y experiencia de Helloteca

viernes, 7 de enero de 2022, 11:15 h (CET)

En España, para conseguir una hipoteca que tenga tipos de interés bajo y plazos y porcentajes de financiación adecuados a lo que necesita cada persona, es imprescindible contar con la ayuda de expertos en el sector financiero y particularmente en créditos hipotecarios.

Helloteca es una compañía que ofrece la búsqueda, selección y gestión de hipotecas de forma cómoda, eficiente, profesional y confiable a través de su plataforma online y su equipo de gestores certificados con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y más de 1.500 hipotecas firmadas. Además, cuentan con la red de entidades financieras más importante a nivel nacional, y la capacidad de resolver las operaciones más complejas, logrando, en muchos casos, conseguir hasta un 100% la financiación del valor de la propiedad.

Helloteca, larga trayectoria profesional en gestión de hipotecas online con las mejores condiciones del mercado Helloteca es una plataforma web que se especializa en la gestión y tramitación de hipotecas. Ofrece servicio de excelencia, todo tipo de hipotecas y las mejores condiciones del mercado a los futuros propietarios. La mejor tecnología, junto con el acompañamiento de sus profesionales, son reconocidos por sus clientes y esto hace que su valoración en plataformas como Google sea de las más altas. Agilidad, comodidad, seguridad y el beneficio de contar con agentes especializados se traducen en tipos de interés bajo, cuotas y plazos personalizados y sustanciales ahorros en las operaciones. La información subida a la plataforma por los interesados es analizada basándose en algoritmos y los conocimientos y experiencia del equipo comercial para determinar la viabilidad de los créditos y conseguir las mejores ofertas del mercado español.

Además, una vez el cliente ha seleccionado la propuesta que mejor se adapta a sus necesidades, los expertos de Helloteca le acompañan hasta la firma de la hipoteca. Esto, con el objetivo de asegurar que quienes confían en sus servicios puedan obtener la financiación que realmente han estado buscando. Por otra parte, Helloteca trabaja con la red de entidades financieras de mayor prestigio en España, por lo que sus consultores siempre podrán conseguir una hipoteca con las mejores condiciones del mercado de forma rápida, cómoda y segura.

Helloteca y sus herramientas digitales para la obtención de hipotecas en España La plataforma web de Helloteca ha sido creada con el objetivo de dar a sus usuarios la facilidad de encontrar la hipoteca que necesitan. Esto, por supuesto, sumado al servicio de información, gestión y acompañamiento onlinede su equipo de expertos en el sector hipotecario. Un ejemplo de servicio de excelencia es el estudio de viabilidad hipotecaria totalmente gratuito que realiza Helloteca para todo aquel que esté interesado y deje sus datos en la plataforma. Además, Helloteca trabaja con los mejores bancos de España (Abanca, CaixaBank, Globalcaja, Santander, Sabadell, UCI, entre otros) para ofrecer las mayores y mejores ofertas a los futuros propietarios. En su web, dispone de información detallada para quienes desean conocer todo acerca de sus servicios e incluso cuenta con un blog, donde se pueden encontrar datos útiles para entender las bases de un crédito hipotecario, información importante sobre las distintas características y tipos de hipotecas, los procedimientos a realizar para la gestión de hipotecas, etc.

Por otra parte, su plataforma online cuenta con soluciones de financiación hipotecaria para agentes inmobiliarios. Una de las aspiraciones de Helloteca es ser el departamento financiero de las inmobiliarias. Helloteca dispone de consultores expertos en inmobiliarias para conseguir a sus clientes la hipoteca que necesitan. Así, los agentes inmobiliarios no perderán ninguna venta por falta de financiación.

Gracias a su red de bancos y su experiencia en gestión de miles y miles de hipotecas, Helloteca puede brindar propuestas con una financiación de hasta el 100 % del valor de la propiedad.

