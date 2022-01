Repuestos TIC, la tienda de reparación de móviles Emprendedores de Hoy

El teléfono móvil no solo se utiliza para comunicarse con la familia o los amigos, sino que para muchos es una herramienta de trabajo. Experimentar algún fallo o la rotura de alguna pieza del móvil es un problema sumamente molesto cuya solución no siempre es fácil de lograr.

En esta línea, la tienda Repuestos TIC brinda soluciones de reparación de móviles de 30 marcas distintas. Es posible tanto pasar por el local sin cita previa, como también solicitar la retirada y el envío del dispositivo al domicilio del cliente.

Los problemas y accidentes más comunes por los que se necesita un servicio de reparación Los problemas en las baterías son uno de los problemas más comunes en los móviles. Las averías pueden originarse simplemente por el paso del tiempo y el desgaste del equipo o por otros factores como, por ejemplo, el uso de un cargador que no está optimizado para la batería de una marca determinada.

Otro error frecuente es el de las pantallas. Al ser de vidrio, basta con un impacto para que se rompan o agrieten. Las grietas dificultan la visión, empeoran la respuesta táctil del dispositivo y, con el tiempo, permiten el paso de humedad, lo que a su vez provoca un daño mayor. En estos casos, es recomendable cambiar la pantalla y, si todavía no ha sufrido ningún golpe, es aconsejable invertir en una funda y un protector.

Otras situaciones por las que resulta necesario acudir a un servicio de reparación de móviles son el sobrecalentamiento del aparato, que puede dañar tanto la batería como la pantalla, o los problemas de carga por el desgaste de los cables o el puerto. A su vez, uno de los accidentes más comunes es la mojadura del teléfono. Este es uno de los problemas más difíciles de tratar, pero con ayuda profesional, en muchos casos, es posible encontrar una solución que no sea comprar un dispositivo nuevo.

Repuestos TIC y su servicio de reparación Repuestos TIC brinda un servicio integral de reparación de móviles. Cuenta con técnicos especializados que ofrecen un servicio seguro y rápido con altos estándares de calidad. Además, instalan y cambian piezas que son adquiridas directamente de los fabricantes autorizados por las distintas marcas de móviles.

La tienda cuenta con el mayor stock de repuestos para smartphones del país. Si una pieza no se consigue, el equipo de la firma se encarga de buscarla. Para algunas de las marcas más populares, el cambio de pantalla se realiza en tan solo una hora y la sustitución de batería en 30 minutos.

Repuestos TIC está ubicada en Madrid y presta servicios de reparación de móviles para toda España, con entregas de entre 24 a 48 horas para la península y de 3 a 5 días para el resto del país.

