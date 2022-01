AkzoNobel selecciona Atos OneCloud para administrar la nube pública y privada Comunicae

miércoles, 5 de enero de 2022, 13:22 h (CET) Atos ha sido reconocido como el Líder global general en inteligencia artificial en el edge en el Informe del Cuadrante de ISG's Provider Lens™ 'Internet of Things - Solutions & Services' 2021, ocupando el lugar más alto de todas las empresas globales evaluadas tanto en términos de atractivo de la cartera como de fuerza competitiva. Del mismo modo, Gartner nombró a Atos innovador en tecnología de IA an edge para 2020 Atos ha sido seleccionada por AkzoNobel, una empresa multinacional holandesa que crea pinturas y recubrimientos de alto rendimiento para la industria y consumidores de todo el mundo, para la gestión de sus entornos de nube pública y privada, como parte de la estrategia de AkzoNobel para la migración a la nube pública. Con esta estrategia, AkzoNobel tiene como objetivo reducir la complejidad de los procesos y aumentar su flexibilidad. Atos se encargará de renovar el entorno de nube privada existente, que ya estaba gestionado por Atos, y expandirlo a la nube pública.

Los servicios de Atos permitirán una reducción de costes, a través de una mayor automatización, tanto en la nube pública como en la privada, al tiempo que respaldarán la ampliación de los equipos de desarrollo global de AkzoNobel, proporcionando componentes básicos para un desarrollo de software más rápido, estandarizado y seguro.

Atos Digital Hybrid Cloud

Para la gestión del entorno de nube privada de AkzoNobel, Atos está implementando su plataforma Atos Digital Hybrid Cloud. También es responsable de la migración de flujos de trabajo específicos de la nube privada a la pública. Atos garantiza el despliegue y la gestión global estandarizados de ambos entornos de nube como parte de sus servicios de nube digital.

"Estamos muy contentos de que AkzoNobel haya elegido a Atos para gestionar su entorno de nube pública y privada. Este proyecto se beneficia plenamente de nuestros servicios únicos de Atos OneCloud, que presentamos a finales del año pasado. Con Atos OneCloud, nuestro objetivo es ayudar a nuestros los clientes aceleran de forma proactiva su migración a la nube a través de una única ventana", afirma Peter 't Jong, director de Atos en los Países Bajos. "Creemos que la nube es el nuevo estándar para la digitalización y, como parte de esta misión, ayudaremos a AkzoNobel a aprovechar todo el potencial de la nube".

"Continuamos nuestra asociación con Atos, ya que hemos tenido una muy buena experiencia con sus servicios de alojamiento clásico y nos han ofrecido el mejor enfoque para nuestro cambio a un entorno de nube seguro. Por lo tanto, nos complace que Atos nos apoye en la migración a un público y nube privada, que nos permite operar de manera mucho más eficiente y lograr reducciones significativas de costes", dice Aloys Kregting, CIO de AkzoNobel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.