Un tratamiento diferente para la ansiedad

miércoles, 5 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La ansiedad es una de las patologías psicológicas más usuales en la actualidad. Alrededor del mundo, millones de personas la padecen y, en muchas ocasiones, no son conscientes de ello. A pesar de esto, los trastornos ansiosos suelen afectar física y mentalmente a los individuos, ya que, en la mayoría de los casos, la sintomatología es muy dañina y recurrente.

Hoy en día, existen diversos tratamientos alternativos a la psicología y psiquiatría tradicional para tratar la ansiedad.Por lo general, estos métodos buscansolucionar el problema de formas poco convencionales, pero muy efectivas como es el caso del método Vive sin Ansiedad.

Entender el origen de la ansiedad como la clave esencial para superarla Muchas veces, los pacientes que poseen ansiedad han probado todo tipo de tratamientos para la ansiedad, terapia y otros, sin obtener resultados eficientes. Según el Psiquiatra Peter Breggin más del 90 % los tratamientos convencionales para tratar la ansiedad fallan debido a que los especialistas no se centran en el problema de origen, únicamente trabajan los síntomas y pensamientos, dejando de lado la raíz que detono esta situación. Sin embargo, conocer en profundidad el origen de la ansiedad es esencial para comprender el motivo de esos incómodos pensamientos.

Eric K. Gutierrez es el autor del método Vive Sin Ansiedad. Este, a través de sus diversos estudios a los grandes maestros de la psicología, comparte su conocimiento aplicado de manera práctica para obtener resultados beneficiosos en las terapias.

Con este fin, se enfoca especialmente en el famoso, Carl Jung, ya que este pionero de la psicología expone el contratiempo de la resistencia, “A lo que te resistes, persiste” afirmaba el suizo. En relación con esto, Eric explica que para poder conseguir una cura efectiva contra la ansiedad se debe analizar y hacer frente a la resistencia o raíz del problema que detona la condición ansiosa. Después, al identificar la causa se procederá a realizar una terapia enfocada especialmente en cada individuo, quien tendrá que aceptar su situación mental y, así, reducir la sintomatología que provoca.

Vencer la ansiedad con acompañamiento online y grupal Mediante su sitio web,el autor del método brinda a todos los interesados en tratar la ansiedad la opción de adquirir su programa de acompañamiento online. Este consiste en un temario que se va desbloqueando a medida que se avanza. Asimismo, gran parte de la información se proyecta a través de videos para hacer la interacción más atractiva y empática. Con cada contenido que se presenta, viene un ejercicio práctico, escrito y de autoanálisis.

Al ingresar al método Vive Sin Ansiedad,se otorgará una membresía de por vida al cliente y, a su vez, cada semana se ejecutará una transmisión en directo para solventar todo tipo de dudas con el tratamiento.

Esta es una de las opciones más efectivas para erradicar la ansiedad, puesto que como se mencionaba anteriormente, su creador Eric, busca tratar el problema desde su raíz e ir directo al grano, sin ningún tipo de intervención o tema innecesario.

En pocas palabras, este método logra que cada usuario se conozca a profundidad y entienda qué es lo que realmente está fallando. Aquellos que estén interesados en iniciar un tratamiento viable contra la ansiedad pueden hacerlo de la mano del método de Vive Sin Ansiedad. Este es fiable, gracias a que su equipo de profesionales está compuesto por personas que han estudiado, sufrido, y superado la ansiedad. Además, se puede probar y conocer el programa de forma gratuita con una clase online de cortesía.

