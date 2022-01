Ventajas de comprar calzado en las tiendas de la ciudad, por Gloss Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 17:03 h (CET)

A pesar de la comodidad que representa adquirir calzados a través de un e-commerce, la experiencia de acudir a una tienda física sigue siendo muy atractiva. La posibilidad de probar distintos modelos, ver las vitrinas e interactuar con un vendedor para saber los mejores consejos y tendencias son sensaciones insustituibles que una compra por internet no garantiza.

Gloss es una zapatería mujer online que también dispone de sede física en Córdoba, donde las clientas pueden consultar de primera mano, una amplia cantidad de modelos en tendencia. Las ventajas de sentarse y ser atendidas por expertos que recomendarán las mejores opciones, están garantizadas en la zapatería Gloss, la cual dispone de todo tipo de botines, botas altas y deportivas.

El estilo de la tienda de zapatos en Córdoba Gloss se ha vuelto noticia porque ha sabido combinar perfectamente un excelente e-commerce con una de las más grandes y surtidas tiendas físicas en Córdoba. Es lo que podría llamarse un exitoso negocio offline y online. Esta zapatería de mujer asegura que tiene calzados para todo tipo de ocasión. No importa si se trata de una cita especial, una fiesta de la oficina, una cena o un día de deporte.

Esta tienda de zapatos para mujer en Córdoba dispone de los últimos modelos de las principales marcas españolas e internacionales. Siempre tiene novedades en sus armarios para ir a la par de las tendencias que están marcando pauta en este 2021 y para el 2022. La gran cantidad de modelos, materiales y estilos hablan de la filosofía de esta tienda especializada, centrada en ofrecer el zapato ideal para cada mujer.

La sede física se encuentra ubicada en pleno centro de Córdoba, justo en la esquina de la calle Dato N0 2 con calle Concepción. Es un espacio grande y con ambiente agradable para que las compradoras puedan adquirir los zapatos que necesitan. Más que vendedores, los clientes podrán encontrar un personal capacitado para sugerir lo más adecuado para cualquier evento u ocasión.

Complementos para combinar Esta tienda física, no solo ofrece zapatos, sino que también dispone de stock de accesorios y complementos. Así, es una buena opción para adquirir elementos acordes con el conjunto y los zapatos sin la necesidad de recurrir a otras tiendas.

Por ejemplo, en bolsos y mochiles disponen de distintas opciones de cuero, polipiel, con tejidos y estampados variados. Las mochilas se recomiendan para aquellas personas que necesitan transportar ordenadores, libros o documentos que, por ejemplo, en un bolso no caben.

Para aquellos clientes apasionados de los viajes, Gloss ofrece las mejores alternativas en maletas y equipaje. Venden juegos completos de maletas o por unidades separadas en maletas de cabina pequeñas, medianas o grandes. En esta temporada, destacan colores como el rosado, rojo metalizado, negro o verde mar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.