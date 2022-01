La importancia de la educación infantil en los niños, por Centro de Educación Infantil Manolo Álvaro Emprendedores de Hoy

En España, la educación infantil corresponde al primer nivel del sistema educativo. Esta se divide en dos ciclos, desde los 0 hasta los 3 años de edad y desde los 3 hasta los 6 años.

La educación infantil precede a la educación primaria y es clave en el desarrollo de los niños, ya que en ella se sientan las bases de la personalidad de los niños. En el Centro de Educación Infantil Manolo Álvaro cuentan con personal calificado y tres centros en la ciudad de Córdoba, que incluyen todas las comodidades y servicios que los niños requieren para su óptimo desarrollo.

El método Montessori, uno de los pilares fundamentales del Centro de Educación Infantil Manolo Álvaro A pesar de no ser obligatoria, la educación infantil es sumamente importante para el desarrollo del niño porque es cuando comienza a relacionarse con el mundo que le rodea y se inicia su proceso de aprendizaje. En esta etapa establecen relaciones con otros niños, empiezan a comprender el uso de las normas y adquieren conceptos básicos como sonidos, sentidos, comunicación, entre otros.

En el Centro de Educación Infantil Manolo Álvaro trabajan con diferentes pedagogías, apostando por el desarrollo global de los pequeños. Uno de sus pilares fundamentales es el Método Montessori, un modelo educativo que se centra en el respeto a los derechos de los niños y en su capacidad espontánea para aprender, fomentando la autonomía y una formación en la cual puedan desplegar todo su potencial.

Desarrollar las capacidades de los más pequeños de manera divertida La educación infantil es fundamental debido a que en los primeros años de vida se producen hitos muy importantes como aprender a caminar, la formación de primeras palabras, la creación de apego, entre otros. En el hogar, los padres o cuidadores son los responsables de estimular su desarrollo, pero en el centro de educación infantil cuentan con personal especializado para fomentar de manera adecuada sus capacidades, impulsar sus potencialidades y autonomía.

Adicionalmente, la educación infantil prepara a los niños y contribuye a la asimilación de conceptos importantes a través del juego. También detecta las capacidades individuales para potenciarlas y garantiza que todos los niños obtengan el mismo nivel de aprendizaje.

En el Centro de Educación Infantil Manolo Álvaro el sistema de aprendizaje se basa en la manipulación de objetos y en el juego, por lo cual los niños aprenden de forma divertida.

Además, la educación infantil no solamente se refiere a la adquisición de conocimientos académicos, sino también a la formación del niño en valores. Por ello, es fundamental que los padres escojan una escuela infantil que promueva hábitos y valores adecuados. La escuela infantil en Córdoba Manolo Álvaro, puede ser una excelente alternativa para ello.

