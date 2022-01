El método Vive Sin Ansiedad ayuda a superar la ansiedad de una forma diferente a las habituales

Con el objetivo de eliminar la ansiedad se promueven tratamientos y métodos como las pastillas, las terapias y la meditación. No obstante, estos no siempre resultan en los mejores resultados, puesto que el problema reside en que la persona no consigue descubrir cuál es realmente la fuente que causa esa ansiedad.

En consecuencia, nace el método Vive Sin Ansiedad, el cual deja a un lado cualquier hábito o técnica común para superar esta condición, enfocándose en una solución diferente y más efectiva. Este fue creado por Eric, un emprendedor que ayuda a otros a superar su ansiedad de la misma forma que él.

Vive Sin Ansiedad y su nuevo método para superar la ansiedad La ansiedad se define como un sentimiento de temor e inquietud de que algo malo puede llegar a pasar en el futuro. Algunos terapeutas suelen relacionarla con el estrés por sus síntomas similares, pero está más asociada con un problema interno en el individuo que con alguna situación externa.

En el método Vive Sin Ansiedad, esta relación y antiguos conceptos son dejados a un lado para tratar este problema de una forma diferente y más efectiva. Eric, el creador de este método, explica que superar la ansiedad empieza por dejar de pensar en eliminarla de un golpe. En cambio, lo más importante es centrarse en qué es lo que realmente ocasiona este sentimiento para, posteriormente, trabajar en una mejor solución.

Este nuevo método de Eric para superar la ansiedad no es igual a las terapias habituales ni se relaciona con alguna solución vista antes en internet. Es un nuevo modo de enfrentar este problema, eliminándolo de raíz y sin el uso estricto de pastillas o técnicas de relajación.

Los 3 fundamentos de Eric para superar la ansiedad En el primer fundamento del método de Vivir Sin Ansiedad, Eric explica que las personas necesitan dejar de tener prisa y pensar que no existen soluciones mágicas. La impaciencia y desesperación por curar rápidamente este sentimiento es una de las causas principales por las que no se consigue eliminarlo de manera permanente. Para evitar esta impaciencia, Eric enseña a sus pacientes distintas técnicas y estrategias que lo ayudaron a tener más paciencia, fuerza de voluntad y una mejor perspectiva, aun siendo una persona ansiosa.

El segundo fundamento habla sobre una “droga invisible” que nubla constantemente el camino de la recuperación. Esta droga es la enorme sobredosis de información no efectiva que las personas constantemente encuentran en internet cuando buscan cómo superar la ansiedad.

Por último, habla de un tercer fundamento. Este último es el responsable de que las personas no superen la ansiedad, y simplemente la controlen por un tiempo volviendo a recaer una y otra vez.

Estos 3 fundamentos los explica en detalle, en una clase online gratuita a la que se puede acceder desde su página web principal.

En definitiva, Eric ha creado el método Vive Sin Ansiedad con el objetivo de ayudar a las personas a superar ese sentimiento de temor por cosas que aún no suceden. Sus soluciones no están relacionadas con las terapias habituales, sino que se trata de un método más profundo que estudia y trabaja en eliminar las causas que originan la ansiedad.