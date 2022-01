Ascensores: cuando las escaleras se convierten en un suplicio, según Ascensoresparacasas.com Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 16:33 h (CET) Salvar las escaleras de acceso a los diferentes niveles de la casa puede ser, para personas mayores o con movilidad reducida una barrera arquitectónica complicada de franquear. Desde ascensoresparacasas.com saben que es complicado para estas personas subir los pisos de la casa, por lo que centran en los ascensores unifamiliares y los requisitos para tener uno en casa Hasta hace unos años, la única opción disponible para estas personas subir los distintos pisos de sus casas era instalar un ascensor convencional, siendo el precio bastante elevado al tener que ser instalado para un uso particular. Y fuera del alcance de la mayoría de familias.

Los ascensores unifamiliares: una solución

Es la mejor alternativa para los ascensores convencionales en viviendas residenciales, ya que este tipo de elevadores son estéticamente iguales, pero han de tener ciertos requisitos técnicos para poder ser instalados y adaptados para el uso particular. Esto influye en el coste, mucho más reducido que un ascensor convencional que necesita mínimo un foso de 1.2 metros, mientras que los unifamiliares necesitan únicamente entre 15 a 25 cm. Por otro lado, la altura de la última planta de para un ascensor convencional es de 3.6 metros, provocando que se tengan que realizar grandes obras para poder funcionar correctamente. Mientras que, para una casa unifamiliar, basta con que la distancia del suelo al techo sea de 2.3 metros.

Centrándose en ascensores para casas particulares, la opción más instalada son los ascensores unifamiliares, necesitando para ello menos obras que otros modelos de ascensores, aunque hay ciertos elementos que se han de tener en cuenta para que puedan funcionar correctamente en el hogar, algo que conocen muy bien en ascensoresparacasas.com

Tener suficiente hueco

Normalmente, en la mayoría de hogares no se tiene la previsión de crear en un futuro ascensores, así que, si hay que instalar uno, hay que hacer las modificaciones necesarias para poder habilitarlo. En este sentido, las ubicaciones que se suelen aprovechar son los huecos de escalera y, en caso de que no existan las medidas suficientes, habilitar un espacio dentro de la vivienda o construir el espacio en un patio o jardín anexo a la fachada exterior.

Estar completamente cerrado

En cualquier caso, es conveniente que el ascensor particular esté cerrado o tenga algún tipo de barrera protectora en todo su recorrido, pudiendo ser cerramientos de vidrio, chapa sólida, malla metálica o plancha perforada, o simplemente acabado con obra civil, enyesado, etc.

Puertas automatizadas

Los ascensores unifamiliares poseen una velocidad reducida y la particularidad que permite usar puertas automáticas de diferentes tipos en la cabina o, en versiones más estándares, una barrera fotoeléctrica de seguridad. Eso les da la posibilidad de tener menor complejidad en su construcción y, por tanto, una opción de instalación más económica.

El mantenimiento y su conservación

Otro punto a tener en cuenta es el mantenimiento, así como su conservación. Los ascensores instalados necesitan un bajo mantenimiento, aunque es obligatorio tener que hacerlo, al menos de forma mensual. En el caso de los ascensores unifamiliares, esta conservación basta con hacerlo cada cuatro meses. También hay que tener en cuenta el bajo consumo energético entre 1.5 a 2.2 Kw, que hace que la contratación de un contador exclusivo para el elevador no sea necesario ni tampoco tener que ampliar la potencia del contador ya existente.

Como se puede comprobar, es muy sencillo contar con un ascensor particular y en ascensoresparacasas permiten comparar precios para adquirir el ascensor idóneo para cada tipo de casa y necesidades. Todo para que las personas mayores y personas con reducida movilidad puedan vivir una vida cómoda y normalizada.

