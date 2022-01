Esforem ofrece cursos de primeros auxilios desde el entorno laboral Emprendedores de Hoy

El riesgo de accidente es constante en cualquier ámbito. Sin embargo, la posibilidad de sufrir algún inconveniente en el entorno laboral resulta mucho más notable, por lo que contar con conocimientos básicos de primeros auxilios resulta indispensable para contribuir ante un suceso inesperado.

Ante esto, son cada vez más las empresas que se ocupan de capacitar a los trabajadores en primeros auxilios desde el entorno laboral, con el objetivo no solo de disminuir la incidencia de accidentes, sino también para saber cómo actuar en este tipo de situaciones.

En este contexto, Esforem es una compañía desarrollada en el entorno de la salud que cuenta con un programa formativo de primeros auxilios dictado por profesionales altamente capacitados y cuyo propósito es contribuir en el cuidado de la salud de la población.

Importancia de los primeros auxilios desde el entorno laboral Con el tiempo, los conocimientos de primeros auxilios han dejado de ser un tema meramente del personal de salud para convertirse en un aspecto de interés social e incluso laboral.

En sectores como la construcción, operación de máquinas pesadas o talleres mecánicos, el conocimiento de primeros auxilios se ha convertido en un aspecto de gran interés que cada vez ocupa más territorio, ya que el riesgo de accidentes puede estar presente incluso en oficinas o ambientes aparentemente más seguros.

Es por esto que cada vez son más las empresas que dan mayor relevancia a este tema, bien sea como parte de sus exigencias laborales o capacitando a los empleados a través de los cursos formativos de centros especializados como Esforem.

Esto se debe a que los conocimientos de primeros auxilios desde el entorno laboral permiten a los trabajadores de una compañía adquirir las habilidades necesarias para actuar adecuadamente ante un accidente que ponga en riesgo la salud de algún compañero de trabajo.

Curso de primeros auxilios de la compañía Esforem Con el objetivo de capacitar a empleados de diversos sectores, Esforem dispone de un curso de primeros auxilios dictado por profesionales de la salud con amplio conocimiento en la materia.

A través de un programa formativo teórico-práctico, los especialistas de Esforem desarrollan diversas temáticas enfocadas en preparar a una persona para identificar una situación que requiera de la realización de primeros auxilios en cualquier entorno laboral.

De igual forma, es posible adquirir habilidades en el uso de desfibriladores y aplicación de técnicas de RCP como aspectos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona que ha sufrido algún accidente en el trabajo.

Esforem desarrolla su curso de primeros auxilios combinando las modalidades online y presencial. La primera de estas permite a los participantes obtener toda la información teórica, explicaciones de los profesores y guías asociadas a cada uno de los temas, mientras que la modalidad presencial se enfoca hacia las prácticas mediante situaciones de riesgo que permiten aplicar los conocimientos obtenidos en la fase anterior.

El compromiso con el cuidado, la prevención y promoción de la salud forma parte de los principios bajo los cuales los profesionales de Esforem capacitan a las personas sobre primeros auxilios desde el entorno laboral.

