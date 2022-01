​El escritor no es tan bueno Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 3 de enero de 2022, 08:14 h (CET) ...Pues la dama no le deja,

va tirando de su talento y no se muestra al 100%.

La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, sólo ganas de vivir... como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al escritor, no le quiere ver sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de vivir, pues él está en su cuerpo y no se debe morir.

