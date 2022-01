¿Cómo saber si una hipoteca desgrava?, por Central Hipotecaria Emprendedores de Hoy

sábado, 1 de enero de 2022

En España, muchos ciudadanos se preguntan qué pueden desgravarse para pagar menos impuestos al Estado y en relación con esto, una de las grandes dudas suele girar en torno a las hipotecas. Entre los meses de mayo y junio llega el momento de preparar la declaración de Hacienda.

Siguiendo los consejos de la empresa de intermediación financiera independiente Central Hipotecaria, es posible dilucidar qué hipoteca o qué vivienda puede desgravarse. Esto es clave, ya que no todas las personas pueden acceder a este beneficio.

Requisitos para que una hipoteca desgrave de la declaración de Hacienda Un dato clave para que una hipoteca desgrave de la declaración anual de Hacienda es el año en el que se contrató el crédito. Únicamente las hipotecas contratadas antes de 2013 pueden desgravarse, debido a que en ese momento se introdujo un incentivo para fomentar la compra de viviendas después del impacto de la crisis de 2008.

Ahora bien, según informa Central Hipotecaria, hay más requisitos a cumplir. Uno de ellos es que es necesario haber deducido los pagos de la hipoteca antes de 2013. También es una exigencia que el préstamo haya sido utilizado únicamente para el pago de la vivienda. Además, la propiedad adquirida con la hipoteca debe estar clasificada como bien inmueble, por lo que las casas móviles no entran dentro de esta definición.

La propiedad también debe ser la de vivienda habitual de la persona, ya que no desgravan las hipotecas de segundas residencias o las de inmuebles que se destinan al mercado de los alquileres.

El último requisito es que la persona tenga la propiedad plena de la vivienda. En los casos de la propiedad fiduciaria o la nula propiedad, el beneficio de desgravar no aplica.

Montos que es posible desgravar del IRPF Según informa Central Hipotecaria, si se cumplen todos los requisitos es posible desgravar hasta el 15 % de los pagos mensuales de una hipoteca con un límite máximo total de 9.040 euros. La deducción se consigue sumando dos tramos diferentes. El del Estado, que suma el 7,5 %, mientras que el tramo autonómico también puede llegar al mismo porcentaje, dependiendo de cada comunidad.

En síntesis, toda la cuenta indica que en la práctica, es posible desgravar hasta 1.356 euros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cada año. Los requisitos son muchos y las cuentas son complejas pero, con el asesoramiento de Central Hipotecaria, se puede conseguir desgravar a la hipoteca una importante cantidad de dinero cada año.

