El soporte para llevar a cabo la tramitación de propiedades heredadas de forma adecuada de la mano de Inmocat

viernes, 31 de diciembre de 2021, 19:57 h (CET)

Cuando se recibe una herencia, hay que cumplir ciertos requisitos para poder hacer uso de la propiedad o del importe económico heredado. Estos trámites pueden ser todavía más complejos si se trata de un inmueble. Además de seguir todo un proceso burocrático, hay que pagar impuestos de carácter obligatorio.

Toda la gestoría de la tramitación de propiedades heredadas va a depender del estado de la documentación del inmueble en el momento del fallecimiento del propietario original. Sin embargo, en muchos casos se precisa vender la posesión para repartir el beneficio entre varios herederos. En esos casos, también hay que cubrir una serie de requisitos indispensables.

El paso a paso de Inmocat, expertos en herencias Inmocat es una empresa inmobiliaria especialista en la tramitación de propiedades heredadas y se ha convertido en referente en la zona de Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Calella y Santa Susana. Han conseguido una excelente valoración en Google gracias a la transparencia y profesionalismo de su trabajo.

Sobre estos casos, los expertos de Inmocat advierten que muchas personas creen que, al existir un testamento, todo lo relacionado con la herencia de propiedad está solventado. No obstante, sostienen que hay que llevar a cabo todo un procedimiento jurídico para concretar la adjudicación de la vivienda o cualquier otra propiedad. Este proceso legal tiene como objetivo hacer oficial la aceptación de la herencia como última voluntad del fallecido.

Los trámites comienzan por la obtención de todos los documentos vinculados con la herencia, como el certificado de defunción que se expide en el Registro Civil correspondiente al lugar deI fallecimiento, el certificado de últimas voluntades que se tramita ante la gerencia territorial del Ministerio de Justicia de la comunidad autónoma que corresponda y la copia notariada del testamento. Para conseguirlo, deben consignarse copias certificadas de los dos documentos anteriores.

Otros cuatro pasos para poder vender un inmueble heredado Con todos los papeles en mano, el beneficiario de una herencia debe tramitar ante un notario la aceptación del inmueble como herencia. Al hacerlo oficial, el interesado debe acudir ante las autoridades fiscales para pagar los impuestos por la aceptación de esa herencia, sin lo cual no podrá hacer efectiva su titularidad.

Con relación a esto, una vez que se han tramitado los deberes fiscales correspondientes, el beneficiario debe inscribir el inmueble en el Registro de Propiedad. Una vez que se tiene en la mano el título de propiedad con el nuevo adjudicatario, es entonces cuando se puede proceder a la venta.

Es importante tener claro que ninguna persona puede vender una propiedad sin antes haberla aceptado formalmente como herencia. Por ello es importante asesorarse con profesionales expertos como Inmocat en este tipo de situaciones. Ello permitirá hacer el trámite más sencillo y de esa manera vender el inmueble antes de que empiece a generar gastos por mantenimiento e impuestos.

