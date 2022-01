Reibiza se encuentra entre los mayores mercadillos de Ibiza y Formentera del verano 2022 Emprendedores de Hoy

Ibiza es un destino ideal para personas que quieren vivir una experiencia única y alternativa. De hecho, se estima que es el destino de millones de turistas cada año. La isla española, ubicada en el mar Mediterráneo, cuenta con una oferta turística muy amplia que incluye desde un animado sector nocturno compuesto por bares y clubes con ambiente de fiesta, hasta playas paradisíacas para relajarse y desconectar.

Sin embargo, uno de los principales atractivos de Ibiza es su ambiente hippie, conocido desde los años sesenta, cuando la isla se convirtió en una de las capitales más reconocidas de este movimiento, junto a San Francisco y Ámsterdam. En la actualidad, la tradición se mantiene especialmente en los mercadillos hippies de Ibiza y Formentera, en los que se puede encontrar todo tipo de artículos como artesanías, comida, joyas, música y moda, entre muchas otras cosas. Uno de los más conocidos y representativos de la isla es el mercadillo de Las Dalias, uno de los más célebres compuesto por unos 200 puestos, y Punta Arabí, el más antiguo de Ibiza.

¿Qué sucede con los mercadillos en Ibiza y Formentera cuando no es verano? Los mercadillos hippies de la isla se mueven principalmente por el turismo, que aumenta de forma exponencial durante el verano, por lo que en las otras estaciones no suelen estar activos. No obstante, sí que existe un mercadillo en el que se comercializan, venden y compran todo tipo de productos, durante todo el año, sin tener que depender de la temporalidad del turismo. Se trata de Reibiza, el mayor mercadillo online de Ibiza y Formentera, en el que vendedores, artesanos, artistas y creadores podrán trabajar sin interrupciones.

Este mercadillo digital toma cada vez más fuerza, haciendo que cada día se le estén sumando más vendedores por su excelente labor, que hasta la fecha cuenta con 100% de satisfacción por parte de sus usuarios.

Las múltiples ventajas de formar parte de Reibiza Este marketplace, único en Ibiza y Formentera por saber trasladar la tradición hippie al mundo online, está al alcance de todos los artesanos y vendedores, tanto de los que ya cuentan con puestos en Ibiza o Formentera, como de las personas de cualquier lugar del mundo interesadas en unirse al sentimiento de los mercadillos de la isla. Estos vendedores podrán hacer aparecer su puesto de manera gratuita o con planes temporales que les permitirán ser más visibles, promocionar y publicar sus productos sin límite, recibir apoyo por parte de Reibiza a la hora de difundir contenido y contactar con sus clientes, entre otros beneficios.

A la vez, se trata de la alternativa ideal para que tanto los residentes en la isla como los turistas tengan acceso a productos artesanales de los mercadillos de manera rápida, fácil y segura. De esta forma, Reibiza se ha convertido en la opción perfecta para fomentar el consumo local de la isla.

