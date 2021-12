Servicios de nutrición deportiva al alcance de un clic con Evolute Soccer Emprendedores de Hoy

Para una buena optimización de las condiciones físicas y del rendimiento de los deportistas, sobre todo de los atletas, la nutrición deportiva es una de las ramas más importantes de la disciplina médica. La disminución de grasas sin sacrificar la masa muscular y una recuperación del equilibrio mucho más rápida tras los entrenamientos son algunos de los principales beneficios de esta rama.

La plataforma digital especializada en servicios profesionales para futbolistas, Evolute Soccer, ha conseguido reunir en un solo sitio web a los mejores expertos en nutrición deportiva, profesionales enfocados en las necesidades físicas de los futbolistas y sus requerimientos nutricionales específicos para obtener los mejores resultados.

Profesionales y centros de reconocida trayectoria Los técnicos deportivos que buscan brindar a sus jugadores el mejor asesoramiento nutricional cuentan ahora con Evolute Soccer para acceder a una selecta lista de profesionales. Allí, se encuentran nombres como Alex Vidal, nutricionista deportivo de Barcelona, Ana Osta o el equipo de nutricionistas encabezado por la muy prestigiada Júlia Farré.

Entre los centros especializados en esta disciplina se encuentran marcas como EAT2WIN, para quienes la seguridad y la salud del deportista empieza por el plato. Asimismo, figuran GH Nutrición, Impulse o Cema Clinic, que se encuentran entre los más renombrados de todo el país por la efectividad de sus tratamientos.

Para quienes se aventuran por vez primera a la búsqueda de las mejores opciones disponibles en nutrición deportiva, la página Evolute Soccer tiene la solución, ya que se constituye como un buscador avanzado que, con la inclusión de varios criterios de búsqueda, ubica fácilmente lo que se está buscando.

Servicio personalizado La plataforma tiene en la actualidad 44 nombres de profesionales, coaches y centros de nutrición deportiva. Cada uno representa una alternativa para un determinado tipo de situaciones particulares en cada futbolista. Esta especialidad médica, así como todo régimen alimenticio, debe responder a las necesidades personales de cada individuo, en función de su metabolismo y condición física.

Los especialistas coinciden en que no existe una dieta única para los deportistas, ya que cada régimen alimenticio dependerá de la especialidad deportiva practicada por el atleta. De hecho, las nuevas metodologías de abordaje de esta rama médica establecen que incluso puede haber variaciones importantes en cada atleta en particular.

Evolute Soccer es una plataforma que reúne información estratégica de profesionales especializados para atender a los futbolistas en cualquier nivel de competición. Con uno de los mejores directorios de fisioterapeutas, preparadores físicos, entrenadores de alto rendimiento, psicólogos deportivos, podólogos y especialistas en osteopatía, Evolute Soccer incorpora algunos de los mejores centros de atención en Madrid y Barcelona.

