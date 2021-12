Salen al mercado los cepillos de dientes de diseño fabricados en España por My Own

La firma española My Own ha lanzado al mercado una nueva línea de cepillos de dientes de diseño, con una forma original y divertidos estampados. Con ellos, My Own lleva a otro nivel a estos artículos de uso diario que hasta ahora no habían tenido ningún chiste en los baños.

La novedosa línea de cepillos dentales tiene 6 colecciones y están elaboradas en plástico 100 % reciclable con cerdas de primera calidad de Tynex diseñadas con un criterio ergonómico, siguiendo las indicaciones de expertos en Odontologia. Los productos reflejan la filosofía de esta empresa que nació en 2018 con una visión renovada de los cepillos y los dentífricos para los dientes y que es completamente española con fabricación en nuestro país.

La visión de My Own Cuando el matrimonio conformado por la arquitecta Beatriz Ferrero Vara y el odontólogo Daniel Cárcamo del Río decidieron fundar My Own se hicieron una pregunta: “¿Por qué tener un baño precioso, pero con unos cepillos feos?”. Hasta ese momento los cepillos dentales disponibles eran los fabricados en serie por grandes multinacionales con diseños y colores que, generalmente, no combinan con la decoración del baño ni reflejan la personalidad de los dueños.

Asimismo, tratándose de una pieza tan íntima, se plantearon darle individualidad a algo tan personal como un cepillo de dientes. En este punto, fue cuando crearon esta nueva línea con personalidades únicas, integrada por 36 diseños distribuidos en seis originales colecciones. La imagen de los cepillos My Own asombra a primera vista, con un diseño robusto que lo hace fácil de agarrar y conveniente para un aseo adecuado.

Las colecciones para cepillos de dientes de My Own han sido pensadas para cada uno de los miembros de la familia. Sus nombres son Fun, Jungle, Camo, Art Deco, Sauvage y Pure Collection. Son muy distintas entre sí, pero todas las colecciones tienen diseños y colores que resaltan por encima de los demás. Ahora en Navidad, resultan una buena opción de regalo que además solo vale 9,90 euros.

Ergonomía a toda prueba Los cepillos de dientes sostenibles de My Own están elaborados con un mástil que posee una línea sólida que se complementa con unos extremos afilados. Esto trae como resultado un instrumento de limpieza bucal fácil y seguro de agarrar. Su geometría plana y sus filamentos organizados en conjuntos ovales ayudan a obtener mejores resultados con el cepillado diario.

My Own no solo se ha concentrado en la fabricación de cepillos de dientes de colección, sino que también tiene una línea de dentífricos. Sus pastas dentales aportan la limpieza y la frescura que necesita la cavidad bucal y sus esencias le dan un sabor único que no se encuentra en ninguna marca de la competencia. Asimismo, su fórmula exclusiva contribuye a mantener en buen estado el esmalte dental. Solo tienes que decidir si quieres la de Limón o Coco.

Son cepillos de dientes bonitos y ecosostenibles que cumplen con la normativa de la Comisión Europea y, próximamente, la Federal Drugs Administration. En conjunto con las pastas dentales con fórmulas exclusivas de coco y limón se convierten en una garantía de dientes sanos. Los productos My Own se pueden adquirir a través de la página web de la compañía, desde donde atienden los pedidos para todas partes del territorio español.