Presumir de una sonrisa perfecta con el Método Tecnodent de Grupo Gente Vital Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 13:18 h (CET)

La salud bucodental es algo a lo que todos los seres humanos deben darle prioridad, ya que el descuido de la misma puede derivar en problemas de salud graves. Para tener unos dientes sanos, y a la vez una sonrisa bonita y bien cuidada, existen innovadores tratamientos como el Método Tecnodent, realizado en el Grupo Gente Vital. Esta es una clínica dental con sede en Alicante y Valencia inaugurada en el año 2001, que cuenta con personal odontológico cualificado y que utiliza los procedimientos más tecnológicos adaptados a los requerimientos de cada uno de sus pacientes.

¿Por qué realizar el Método Tecnodent en la clínica dental Grupo Gente Vital? Son muchas las personas que acuden a la clínica dental Grupo Gente Vital para realizarse el Método Tecnodent, un novedoso tratamiento que promete una sonrisa espectacular y a la vez, unos dientes 100% sanos y bien cuidados.

Este procedimiento lo llevan a cabo los profesionales más destacados en el área odontológica. Antes de cualquier acción, realizan un amplio asesoramiento y chequeo integral con Tomografía Axial Computarizada 3D/2D, el diagnóstico radiográfico más avanzado del mundo.

Tras el diagnóstico personalizado ejecutan el Método Tecnodent, el cual ayuda a recuperar al 100% la funcionalidad de la boca y garantiza una sonrisa completamente estética adaptada a los rasgos y expresiones individuales.

¿Cuáles son los beneficios del Método Tecnodent? El Método Tecnodent, realizado por los profesionales odontólogos de la clínica dental Grupo Gente Vital, ha ayudado a muchos individuos que habían perdido la autoestima por tener unos dientes descuidados o una salud dental pobre. En ese sentido, el personal odontólogo de esta clínica recalca que dicho tratamiento tiene muchos beneficios para la salud y la estética dental.

Aseguran también que quienes deciden optar por este novedoso método, no solo se sentirán orgullosos de su nueva sonrisa, sino que también mejorarán su calidad de vida, ya que podrán masticar cualquier tipo de alimentos sin ningún problema y gozarán de todos los beneficios de tener unos dientes completamente saludables.

No obstante, remarcan que las personas que acudan al Método Tecnodent no deben, bajo ninguna circunstancia, olvidar los cuidados imprescindibles del cuidado bucodental como cepillarse los dientes tres veces al día y utilizar hilo dental y enjuague bucal para complementar la limpieza. Aunado a ello, instan a evitar el consumo excesivo de azúcar, ya que puede perjudicar las piezas dentales.

Los interesados en saber todo acerca de este innovador método pueden ingresar a la página web de la clínica dental Grupo Gente Vital. Allí además tendrán la opción de reservar una cita para un diagnóstico gratuito.

