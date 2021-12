El Instituto Psicobiológico promueve el estudio de la inteligencia emocional desde la rigurosidad y la ciencia Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 12:33 h (CET)

El Instituto Psicobiológico es un centro dedicado a la formación de la inteligencia emocional desde el estudio científico de la psicología, la neurociencia y la salud, con docentes de reconocido prestigio. El instituto fundamenta el estudio del ser humano desde distintas disciplinas que ofrecen una visión multidisciplinar e integral del ser humano.

El modelo formativo además ofrece visiones actualizadas y en la vanguardia del conocimiento.

Docentes profesionales El trabajo colaborativo en la formación consta de un grupo de expertos docentes en diferentes ramas del conocimiento, catedráticos y doctores,en sus áreas, quienes, además, son autores y referentes a nivel nacional e internacional, un hecho que corrobora el profesionalismo y el trabajo que allí se realiza. Inteligencia emocional, psicología, neurociencia y salud son los ámbitos de estudio en los que se desenvuelve el equipo docente de formación e investigación.

El estudio de la inteligencia emocional y su valor corporativo La importancia por el estudio de la inteligencia emocional se ha expandido. No solo el personal académico se interesa en adquirir este conocimiento e información, sino además actualmente las empresas también empiezan a valorar la formación en esta área. Se han dado cuenta de que sus empleados necesitan otra clase de nivel de herramientas que les permitan, no solo desenvolverse como seres humanos en la cotidianidad, sino como seres sociales pertenecientes a una organización que requiere ciertos comportamientos y acuerdos por parte de cada uno de los miembros a nivel personal para su desarrollo integral.

La formación del Instituto Psicobiológico El instituto presta una atención especial al estudio científico como base para la comprensión y estructuración de lo que significa la inteligencia emocional, la educación emocional y la gestión emocional. También tiene en cuenta las diferentes estrategias vanguardistas que van surgiendo, con el objetivo de evolucionar en sus conocimientos y adaptar la experiencia a la creación y esquematización de los planes que orientan al reto de la educación emocional desde la ciencia y los valores.

Así pues, el Instituto Psicobiológico cuenta con la capacidad de forma y de fondo para formar profesionales capaces de comprender los fenómenos psicosociales y, sobre todo, que cuenten con las estrategias y herramientas prácticas que se requiere para fomentar el bienestar, realizando un adecuado uso en la gestión emocional del día a día, que, sin duda, redundará en una mayor calidad de vida y, por tanto, de salud.

La comunidad académica se orienta al cambio y a la transformación social mediante la incorporación estratégica de las bases psicobiológicas y la neurociencia conductual en el estudio científico de la inteligencia emocional.

