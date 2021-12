La fisioterapia como motor del bienestar, por FisioClinics Emprendedores de Hoy

La calidad de vida puede verse disminuida por una dolencia constante. Debido a esto, con la finalidad de restaurar o mejorar su movilidad y bienestar físico, cientos de pacientes acuden a los tratamientos de fisioterapia.

Esta área de la medicina contribuye tanto en la rehabilitación como en la prevención de lesiones. No obstante, para resultados positivos es de suma importancia contar con un centro médico confiable y con un equipo profesional preparado para brindar el tratamiento adecuado a todo tipo de lesiones o dolores.

FisioClinics ofrece uno de los mejores servicios de fisioterapia y rehabilitación en Bilbao, Palma de Mallorca, Logroño y, próximamente, en Madrid. El centro tiene por filosofía el cuidado y el tratamiento del paciente enfocado en un bienestar general. De esta forma, cuenta con profesionales en fisioterapia, osteopatía, nutrición, actividad física, entre otras especialidades que fortalecen la salud y resistencia de las personas.

Beneficios de la fisioterapia para el bienestar y la salud La fisioterapia es una rama de la medicina que utiliza técnicas como la liberación muscular y la movilización articular, para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de lesiones o problemas crónicos que generan dolor e inmovilidad. En su ejecución, los fisioterapeutas también se pueden usar modalidades terapéuticas, como calor aplicado, ultrasonido, estimulación con electricidad y ejercicios físicos.

Entre los beneficios más importantes del tratamiento fisioterapéutico se encuentra el hecho de ayudar a recuperar la fuerza física, flexibilidad y funcionalidad del cuerpo. Esto no solo le permite al paciente continuar con las tareas diarias después de una lesión, sino que, además, reduce el riesgo de que la lesión vuelva a ocurrir.

El método usado por el fisioterapeuta es útil para solucionar cualquier patología muscular, esquelética o de tejidos blandos como ligamentos y tendones. Debido a la naturaleza de las contusiones que se dan en algunos deportes, es un área altamente recomendada para el tratamiento de atletas.

Otro beneficio destacado de la fisioterapia es que se trata de uno de los procedimientos menos invasivos en la medicina y con resultados comprobables. Incluso las personas que se someten a ello, requieren uso limitado o nulo de medicamentos.

FisioClinics, sedes y técnicas empleadas La red de clínicas de FisioClinics posee las técnicas más útiles y avanzadas de la medicina terapéutica, incluyendo la osteopatía, terapia manual, drenaje linfático manual, kinesioterapia, hidroterapia, electroterapia, Indiba, fisioterapia deportiva, fisioterapia infantil, fisioterapia invasiva (EPI, punción seca o neuromodulación) y muchas otras técnicas para ayudar al paciente con cualquier problema físico que tenga.

Asimismo, une otro tipo de áreas de la medicina que influyen en la forma de vida, tales como la nutrición y la uroginecología. La evaluación realizada por los especialistas busca soluciones o mejoras sostenibles en el tiempo, por lo que el tratamiento es completamente personalizado en cada paciente.

En la actualidad, la red cuenta con 3 clínicas, una en Bilbao, otra en Palma de Mallorca y una en Logroño. De igual forma, FisioClinics proyecta abrir una clínica en Madrid en un futuro cercano. Todas las sedes demuestran la misma dedicación centrada en la mejoría de la salud del paciente.

