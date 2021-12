La revolución de los NFT en el mundo virtual, por Lobo Studio

Los tokens no fungibles o mejor conocidos como NFT son unidades de valor que se le designan a estrategias financieras innovadoras como las criptomonedas. Estos bienes se podrían considerar como las nuevas piezas de arte digitales que han conseguido revolucionar la tecnología y economía del mundo en los últimos meses.

Sin embargo, para poder crear y obtener un NFT de calidad, se debe recurrir a un profesional en el área.

Lobo Studio es una empresa especializada en generar contenido arquitectónico, un sector donde la revolución de los NFT en el mundo virtual ya ha llegado.

¿Por qué se han hecho tan populares los NFT? A diferencia de los bienes fungibles (como, por ejemplo, un billete que se puede intercambiar por otros, ya que ninguno pierde su valor porque es el mismo), los bienes no fungibles son aquellas piezas que no se consumen ni se logran reemplazar por otra.La forma más sencilla de explicar este tipo de posesiones es a través de las obras de arte, ya que estas simplemente no se pueden permutar por otra igual debido a que, su valor jamás será el mismo.

Los bienes no fungibles son pertenencias únicas que no se permiten canjear. Por este motivo, los NFT han adquirido tanto éxito en los últimos meses. Estos activos digitales consiguen ser comprados y vendidos de igual manera que cualquier otra posesión, la única diferencia es que no cuentan con estructura tangible. En el caso de los NFT, estas son piezas multimedia tales como vídeos, fotos, memes, ilustraciones y animaciones irrepetibles que tienen un valor en el mundo real.

Lo que más ha llamado la atención de los internautas, son los precios exorbitantes que se están pagando por adquirir un NFT, sin embargo, es entendible quecada creador digital es libre de ponerle el valor que quiera a su obra.

Estos tokens digitales consiguen representar valores únicos. Por ello, miles de coleccionistas, inversores, productores de contenido e informáticos están apostando a la compra de NFT para asegurar su futuro debido a que estos a medida que pasa el tiempo, se van valorizando.

Mediante la tecnología de blockchain, se puede proteger y guardar la autenticidad de cada NFT y así, conocer quien fue su verdadero realizador. Por lo tanto, estos bienes siempre estarán asegurados.

Una apuesta en la creación de contenido de bienes no fungibles con Lobo Studio Debido al auge que han obtenido los NFT en este año, centros profesionales como Lobo Studio, han ayudado a la creación y diseño de tokens digitales para los individuos que desean adquirir uno.

Lobo Studio brinda a sus clientes la posibilidad de crecer en el mundo de la compra y venta de bienes no fungibles, ya que las piezas que desarrollan gozan de profesionalismo y mucha creatividad.

Su avanzada tecnología en render y animación para lograr una interacción atractiva con los usuarios ha posicionado a esta empresa entre las favoritas para adquirir un NFT de calidad. Asimismo,la compañía tiene una amplia trayectoria en el sector de la creación de contenido digital.

Las empresas y particulares que quieran empezar a destacar en el mercado de los NFT pueden contactar a Lobo Studio, una empresa muy distinguida en la creación de contenido y arte virtual.