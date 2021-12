handpan.es, la web especializada en España que ofrece información detallada sobre el handpan Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 17:36 h (CET)

La aparición de nuevos instrumentos en los últimos años ha despertado un gran interés en quienes sienten curiosidad por descubrir nuevos sonidos musicales. En la actualidad, cada vez hay más avances y cambios en todos los ámbitos de la sociedad y la música no ha sido la excepción.

Muestra de lo anterior es el handpan, un instrumento musical cuyo reconocimiento público fue en el año 2000 y, desde entonces, ha tenido un reconocimiento importante alrededor del mundo.

En España, tampoco ha sido menos, y su popularidad ha crecido mucho en los últimos años, gracias a músicos, asociaciones y webs como handpan.es, que se ha consolidado como una de las plataformas informativas con mayor autoridad en España respecto a este instrumento. Desde hace unos años, este sitio en la red se ha dedicado a promover el reconocimiento del hang drum y a crear una comunidad apasionada por este reciente instrumento.

Conocer y aprender sobre el handpan en español en una plataforma ideal Pese a tratarse de un instrumento que ha aparecido recientemente, la popularidad del handpan ha crecido notoriamente en diferentes lugares del mundo. Muestra de ello es España, territorio en el que se ha generado gran expectativa ante este nuevo instrumento musical.

La cualidad de proporcionar un sonido catalogado como “hipnótico” y una experiencia introspectiva a quienes conocen y aprenden este nuevo instrumento musical ha sido uno de los principales motivos de su popularidad.

Ante esto, handpan.es nace de la ferviente necesidad de promover aún más el disfrute de este instrumento, con el objetivo de construir una comunidad sólida y motivar a la sociedad a conocer más acerca del handpan en español.

Un trabajo que ha llevado a esta plataforma a posicionarse como una de las líderes en la promoción y difusión de diversos aspectos asociados al handpan. De esta forma, en la web es posible encontrar desde la historia de este interesante instrumento, sus escalas o documentos técnicos, hasta los elementos más importantes a considerar al momento de comprar un handpan, yaque hoy en día con la creciente popularidad y curiosidad que despierta los fraudes y engaños empiezan a ser comunes.

Dentro de la comunidad que integran esta web, es posible encontrar fabricantes, músicos y aficionados que trabajan para ofrecer información correcta y detallada acerca del mundo Handpan.

La experiencia de comprar un handpan en España Desde sus inicios, el handpan ha causado una revolución muy notable en la industria musical. En España, por ejemplo, la popularidad de este instrumento se ha convertido en un fenómeno que abarca diversos lugares. Por esta razón, cada vez hay más personas que eligen comprar un handpan y que desean encontrar información acerca de este. Sin embargo, existen algunos criterios que se deben tener en cuenta, para acabar con un instrumento de calidad entre las manos, como el sitio donde comprar el instrumento. Es importante no precipitarse, buscar información fiable y siempre buscar un instrumento artesanal, ya que la calidad sonora es muy superior a los instrumentos hechos en cadena de forma industrial.

Cada uno de estos aspectos son resaltados en la guía de handpan.es, la cual proporciona a futuros compradores importantes consejos y orientación para comprar el instrumento adecuado en cada caso y comenzar a vivir la experiencia de conocer, aprender y disfrutar del handpan.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.