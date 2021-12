The Top·Top, una ingeniosa tapa para latas de bebida que permite mantener el gas durante días Emprendedores de Hoy

En poco tiempo, una bebida pierde el gas y parte del sabor o, en otras ocasiones, la persona no desea la bebida entera y la deja a medias. Esto se produce en muchas ocasiones, ya que las personas abren una lata de cualquier bebida gaseosa para disfrutar un rato hablando con amigos o un día de relax en casa.

En estos casos, se suele tirar la lata a la basura, malgastando parte del producto y generando más envases. Bajo este problema, The Top·Top es una ingeniosa tapa para latas de bebida que permite que el gas se mantenga durante días y, además, ayuda a que el líquido no se derrame. Un producto ideal para todas las personas que no se acaban su bebida en el momento en el que la destapan.

Un producto innovador ideal como merchandising Bajo el lema “Pon The Top·Top en tu vida y no dejes que tu refresco favorito pierda su chispa nunca más”, la empresa que crea productos innovadores en diferentes sectores como la limpieza ecológica o enfriadores de botella, entre otros, ha creado este nuevo producto para latas de bebida. Esta tiene el objetivo de que las empresas puedan hacer de él un objeto personalizable, ideal para obsequios y regalos corporativos.

Mediante una capa de resina se puede generar sobre el tapón cualquier tipo de logo. Además, este dispone de un llavero con una ficha de carro de la compra, lo que lo convierte en un objeto que puede ser fácilmente usado. De esta forma, se convierte en el formato ideal para que cualquier empresa impregne su logo y lo reparta de la forma que mejor considere.

Características de la tapa innovadora para latas La tapa que ofrece esta empresa es personalizable, con una gota de resina que puede ser de la tradicional o con olor, a la cual se le puede agregar un logo, un nombre y el dibujo de un producto. La resina puede ser olfativa, puede ser en un estilo mate o satinado, fluorescente o también con relieves. Siempre al gusto y a la medida del cliente que lo solicite.

Por otro lado, la tapa es multifuncional. Esto significa que puede llevarse fácilmente como un llavero y de esta forma usarlo en cualquier lugar. Además, tiene un imán, por lo cual puede fácilmente ser un objeto de la nevera y usarse regularmente estando en la cocina.

También es hermético, una de sus mejores e ingeniosas características, permitiendo que la tapa queda completamente sellada y que, en el caso de no haber ingerido el contenido total de la lata, la bebida se podrá guardar en la nevera sin la penosa molestia de que se pierda el gas o se mezcle con los olores de la nevera.

En conclusión, The Top·Top es un producto económico, de fácil acceso y a un precio competitivo. Este divertido e innovador producto puede convertirse en el formato perfecto para llevar a cabo merchandising o entregarlo como souvenir en cualquier tipo de reunión empresarial.

