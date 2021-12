Comprar naranjas de zumo en Finca el Carraixet Emprendedores de Hoy

Para conseguir unas de las mejores naranjas de zumo de la Comunidad Valenciana, es tan sencillo como dirigirse a la página web de la Finca El Carraixet, una empresa que trabaja con una política de envíos que garantiza la frescura del producto. Esta región española cuenta con una reconocida tradición histórica en el cultivo de la naranja, que se remonta a la época en la que los musulmanes estaban establecidos en la zona.

El equipo de agricultores que trabaja para la finca se encarga de recolectar las frutas cuando reciben la solicitud de pedidos, que llegan a su destino en un plazo inferior a 24 horas.

Naranjas de zumo del árbol a la mesa Al comprar naranjas online en Finca El Carraixet, se está adquiriendo el producto directamente de manos del agricultor. Las naranjas son 100 % naturales, permanecen en los árboles hasta el momento inmediatamente anterior a que el envío salga rumbo a su destino. Según la temporada, se consiguen tres variedades distintas de naranjas: Navel Lane Late, Navel Powel y Fukumoto.

La finca donde se cultivan las naranjas de zumo está ubicada en la localidad de Xàtiva, al sur de Valencia. Todas maduran en los árboles y no en cámaras de refrigeración, como sucede con otras producciones. Gracias a las condiciones del clima de la región, las frutas adquieren un color anaranjado intenso y un sabor extraordinario. Se trata de un producto económico y asequible que se envía en cajas de 9 o 14 kilos.

Comprar naranjas de zumo es una buena inversión, ya que se trata de una fruta de larga conservación y los packs permiten adquirirlas a un precio menor que sueltas. En Finca El Carraixet aseguran que sus precios son de los más baratos que se pueden conseguir por internet.

Modelo de agricultura concienciado con el medioambiente Las plantaciones, ubicadas en Xàtiva, también se dedican al cultivo de mandarinas, que al igual que las naranjas de zumo, son comercializadas a todas las comunidades autónomas peninsulares de España. La finca está al pie de la montaña, en un sitio con condiciones inmejorables para el cultivo de naranjos. En invierno, las temperaturas promedio son de 2º C, lo que es ideal para la maduración de las naranjas sin necesidad de recurrir a cámaras frigoríficas.

La Finca El Carraixet vende siempre productos frescos recién cosechados. La propiedad cumple con un tratamiento semiecológico utilizando pesticidas legales avalados por el Marco Común Europeo. Su aplicación se suspende al menos dos meses antes de la cosecha, al igual que cualquier otro tratamiento fito-sanitario, para que las naranjas lleguen a la mesa de los clientes de la forma más saludable posible.

Las naranjas de zumo de Finca El Carraixet son un producto de alta calidad, fresco y único, cultivado bajo técnicas de agricultura responsables y sostenibles que convierten a esta compañía en una gran referente del sector.

