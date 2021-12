¿Qué es el TFG? por Hacer TFG Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 10:20 h (CET)

La entrega del Trabajo de Fin de Grado es uno de los últimos requisitos para concluir una carrera universitaria y es también uno de los momentos más importantes de una trayectoria académica.

Es común que en estas circunstancias muchos alumnos no comprendan del todo bien qué es el TFG, que perciban que la exigencia les sobrepasa o que no sepan cómo enfocarlo. Para ello, la academia Hacer TFG brinda apoyo y acompaña al alumno en todo el proceso de realización de este.

¿Cómo elegir tema, bibliografía y metodología? Para quien no tiene claro qué es el TFG lo primero que es necesario aclarar es que se trata de un proyecto de investigación autónomo con una tesina final necesario para concluir el grado universitario. Lo mejor, según recomiendan los expertos de Hacer TFG, es seguir meticulosamente cada paso del proceso. En el caso, por ejemplo, de aquellos que deban realizar el TFG de ADE, el primer paso será la elección del tema, que ya de por sí tiene su propia dificultad.

Cuanto más simple, delimitado y claro esté el tema del trabajo mejor. Es frecuente que algunos alumnos compliquen demasiado las cosas al buscar una temática innovadora o demasiado enrevesada. Es más probable que los tutores se sientan atraídos por un planteamiento concreto y bien delineado que por algo muy sofisticado a lo que le puede faltar sustento.

Una vez elegido el tema es necesario realizar la investigación bibliográfica. Las variantes más innovadoras cuentan en este paso con la dificultad extra de que quizás no haya mucho publicado sobre el temario y sea más complicado encontrar sustento.

El siguiente paso es elegir bien la metodología, donde se delimita también el tiempo que se invertirá en realizar el trabajo. Esta metodología puede ser una investigación con entrevistas y encuestas o a través de únicamente bibliografía. Si un tutor está sobrecargado de alumnos es probable que no le dedique suficiente tiempo a cada proyecto por lo cual contar con el apoyo de la academia Hacer TFG es un recurso que puede servir para apuntalar un TFG.

Redacción y defensa del TFG En el proceso de redacción hay que seguir una serie de pautas como la confección de un índice, introducción, apartados específicos, conclusiones, referencias bibliográficas y, si es necesario, anexos.

Por último, tras la presentación del trabajo el último paso necesario para concluir el proceso es la defensa. Esta es normalmente individual, de forma presencial y en un acto público. Allí, el alumno confronta a un tribunal evaluador que puede hacer preguntas y solicitar explicaciones sobre el trabajo realizado.

Para quienes todavía no sepan qué es el TFG o tengan dudas sobre cómo enfocarlo, contar con el asesoramiento de la academia Hacer TFG puede ser un apoyo importante para superar esta parte clave en toda carrera universitaria.

