La colección de slippers de diseño de Carlos Espinosa Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 09:46 h (CET)

En el mundo de la moda masculina, una de las tendencias de calzado que ha ido ganando espacio son los slippers. Este tipo de zapato, por su comodidad y versatilidad, destaca entre la preferencia de los hombres.

A pesar de que solían asociarse con un estilo de vestimenta informal, poco a poco los slippers de diseño se han ido incorporando a los looks de etiqueta más elegantes. Carlos Espinosa Lifestyle ha lanzado al mercado su nuevo catálogo de slippers dehombre totalmente exclusivos. La colección recopila desde diseños urbanos hasta modelos elegantes y sofisticados inspirados en culturas antiguas que se adaptan a cualquier personalidad.

Variedad de slippers de diseño por Carlos Espinosa El boom de los slippers no es algo nuevo. Su origen se remonta al siglo XIX y, aunque al principio fueron concebidos como un calzado doméstico, gracias a la evolución del mundo de la moda estos han ido integrándose a la perfección en cualquier atuendo masculino. Firmas como Carlos Espinosa Lifestyle han creado una línea de mocasines con diseños ergonómicos y elegantes que le van muy bien al hombre moderno.

La nueva colección está centrada en el concepto de la elegancia como forma de vida. Por ello, la marca ha cuidado delicadamente sus procesos de diseño y confección para ofrecerle a los hombres una nueva experiencia al vestir. Los zapatos incluyen diseños de tejidos brocados con charol y charol picado y arriesgados tonos dorados y estampados, pero sin perder la elegancia característica del mocasín.

Dentro del catálogo de productos, hay espacio para todo tipo de estilos. Para quienes buscan un calzado elegante disponen del modelo slipper Ante Punta Dorada, un zapato de color negro con detalle de puntera y ribete dorado inspirado en la cultura egipcia que destaca por su sofisticación. También ofrece el modelo slipper Charon Negro, otro elegante calzado de color oscuro con detalle de ribete dorado que puede combinarse con cualquier look de etiqueta. Para los estilos más atrevidos, propone los slippers brocados con hilos en diversos colores como dorado, plata, rojo y blanco que pueden elegirse al gusto del cliente.

Para conocer más sobre la variedad de los modelos disponibles, se puede acceder a la página web de Carlos Espinosa, ver las tallas disponibles y seleccionar el estilo de mocasín que sea de su preferencia.

Sobre Carlos Espinosa Carlos Espinosa es un bailarín mexicano reconocido internacionalmente por ser el creador de la Bachata Fusión, un estilo de baile que tiene influencias como la salda, zouk y la samba gafiera.

Su marcada pasión por los atuendos masculinos irreverentes le han llevado a diseñar su propia línea de slippers con modelos exclusivos. El proyecto nació en Roma, Italia y, actualmente, se ha extendido a España, donde ha recibido una gran aceptación de sus clientes.

Con esmero, cariño y amor, Carlos se dedica a diseñar cada mocasín con el propósito de que los hombres puedan lucir un calzado cómodo y de calidad que represente su estilo y personalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.