Bodas 2022: cantantes, actores y futbolistas darán el ‘sí, quiero’ Aunque la lista todavía parece no estar cerrada, lo que sí es seguro es que el nuevo año viene cargado de mucho amor y de muchas bodas Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 09:33 h (CET) Bodas.net, líder mundial en el sector nupcial, percibe un incremento de más del 20% de bodas para 2022 respecto al 2019, último año de actividad normal para el sector, a través de un análisis de las fechas de boda previstas por las parejas registradas en la web. Se trata de una buena noticia para todo el sector después de casi dos años afectados por la pandemia y un dato que corrobora el deseo de las parejas por comprometerse y dar el ‘sí, quiero’ en 2022, siguiendo el ejemplo de muchos famosos.

Las perspectivas del sector nupcial para 2022

Después de que en 2020 y los primeros meses de 2021 el sector nupcial se viera prácticamente parado por la situación sanitaria, la segunda mitad de 2021 empezó con una recuperación progresiva que se espera que culmine con un boom de bodas en 2022. El fin del estado de alarma, los buenos datos epidemiológicos (al menos hasta estos últimos meses) y la eliminación de casi todas las restricciones, alentaron a muchas parejas a celebrar, por fin, su boda. Todo apunta a que el próximo año esta tendencia seguirá el mismo camino y se espera que el sector nupcial alcance y supere, incluso, las cifras de 2019. En concreto, se prevé un incremento de más del 20% de bodas en 2022 respecto al 2019. Las bodas pospuestas por la pandemia, pero también los nuevos compromisos que se han ido celebrando en los últimos meses, ponen la esperanza en el próximo año. Así lo confirma Bodas.net que afirma que durante el tercer trimestre se produjeron un 37% más de registros de parejas en la web que en el anterior y se duplicaron las cifras del primer trimestre (+94.5%).

Todo apunta a que en 2022 se podrá hablar de una estabilización, aunque es bastante probable que todavía se tengan que seguir adaptando las celebraciones a algunas medidas de higiene y seguridad, a las que el sector nupcial ya está habituado.

Marta Lozano y Lorenzo Remohi, Jordi Alba y Romarey Ventura y Kate Hudson y Danny Fujikawa son algunas de las parejas que se han comprometido este 2021 y se espera que pasen por el altar en 2022. (Fotografías de @martalozanop, @romarey_ventura y @katehudson).



Las parejas vip que se casarán en 2022

La pandemia y el confinamiento han creado un clima especialmente favorable para los compromisos: momentos de reflexión, de ver la vida de otro modo, de centrarse en lo esencial y de pasar más tiempo en pareja. Este último punto es un factor clave para las parejas a la hora de dar un paso más en su relación. Según un estudio realizado por The Knot Worldwide, el aspecto que más valoran las parejas españolas a la hora de sentirse queridas por parte de su otra mitad es el de pasar más momentos juntos (58%), disfrutando de más tiempo de calidad en mutua compañía. Además, 7 de cada 10 parejas españolas afirma que el motivo principal que les lleva a dar el ‘sí, quiero’ es dar un paso más en su historia de amor.

En este sentido, no es extraño que en los últimos meses se hayan vivido numerosas pedidas de mano. Es el caso de las influencers españolas Marta Lozano y Teresa Andrés que se comprometieron con sus parejas este verano, Lorenzo Remohi y Ignacio Ayllón, respectivamente. También la pareja televisiva, Hugo y Lara, que confirmaron a las parejas de Bodas.net a través de la Comunidad, que su boda se celebraría en verano de 2022.

En el terreno deportivo, también se han vivido compromisos que todo hace pensar que culminarán con el gran día en 2022: el jugador del Barça Jordi Alba con Romarey Ventura y el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, con su prometida, Paddy. La boda que parece que sí que está totalmente confirmada es la de la cantante Chenoa y Miguel Sánchez, que después de posponer dos veces por la pandemia, han confirmado que en junio de 2022 pasarán, por fin, por el altar. Y la última vip en sumarse a la lista de comprometidas ha sido María Isabel, a quien su chico le pidió matrimonio en una romántica pedida en Maldivas.

Fuera de nuestras fronteras también son muchas las parejas que se han comprometido. En el panorama musical las bodas más esperadas son las de Britney Spears y Sam Asghari, que anunciaron su compromiso el pasado septiembre, Travis Barker y la mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney. Y Hollywood también se vestirá de blanco con los enlaces de Lindsay Lohan y Bader Shammas, Kate Hudson y Danny Fujikawa, Diane Kruger y Norman Reedus y los compañeros de reparto de Crepúsculo, Kristen Stewart y Taylor Lautner que se casarán con Dylan Meyer y Tay Dome, respectivamente.



La quiniela: ¿será este el año de su boda?

Teniendo en cuenta que diciembre es el mes en el que más compromisos se celebra, puede ser que todavía sean muchos los famosos, especialmente del mundo del fútbol, que se animen finalmente a arrodillarse y pedir matrimonio a su pareja. Algunos nombres que también suenan como posibles candidatos a darse el ‘sí, quiero’ en 2022 son Edurne y De Egea, Cristiano Ronaldo y Georgina, Shakira y Piqué, Carles Puyol y Vanesa Lorenzo y Sergio Busquets y Elena Galera . Todos ellos tienen algo en común: tienen una relación muy afianzada y ya tienen hijos en común. En España, el 50% de las parejas que se casan llevan entre 4 y 9 años de relación, y 1 de cada 5 tienen hijos previos al matrimonio, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de ESADE Carles Torrecilla y Google.

Y otras que, aunque hace relativamente poco tiempo que iniciaron su relación, no nos extrañaría nada verlas casarse el próximo año: Tamara Falcó e Iñigo Nieva, Rosalía y Rauw Alejandro o Andrea Duro y Alejandro Galán. Además, en la Comunidad de Bodas.net, las parejas que están organizando su boda proponen añadir una pareja más a la lista: Bennifer, la pareja formada por Jennifer López y Ben Affleck, quienes confirmaron su relación en 2021 después de estar 17 años separados.

Aunque la lista todavía parece no estar cerrada, lo que sí es seguro es que 2022 viene cargado de mucho amor y de muchas bodas, vips o no. Despedimos el 2021 con buen sabor de boca y damos la bienvenida a un año que se espera que esté cargado de ‘sí, quieros'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bodas 2022: cantantes, actores y futbolistas darán el ‘sí, quiero’ Aunque la lista todavía parece no estar cerrada, lo que sí es seguro es que el nuevo año viene cargado de mucho amor y de muchas bodas Los nuevos eventos en el Covid: Yolanda Parralejo En los actos y eventos que patrocina siempre se les da oportunidades a artistas, modelos, fotógrafos que están empezando a expresar qué quieren hacer en la vida ​El auge de los tratamientos ‘milagro’ para la caída del cabello El 42 por ciento de los españoles presenta problemas de alopecia severa CECU aconseja qué hacer si tienes que cancelar un viaje por la COVID-19 estas fiestas Ante el aumento de la variante ómicron y los contagios, no pierdas tu dinero Juanes y Fundación Mi Sangre recibirán el Premio Internacional de La Paz El cantautor colombiano y defensor social será reconocido "por su dedicación al empoderamiento de los jóvenes y la paz”