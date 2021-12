Los tratamientos para la caída capilar que brinda el salón de belleza CharoConector Healthy Style Emprendedores de Hoy

Uno de los tipos de calvicie más típicos en la sociedad es la caída del pelo, también conocida como alopecia. A pesar de que es cierto que los hombres son más propensos a padecer este tipo de problema, las mujeres también pueden sufrirlo.

Un estudio reciente, hecho de manera conjunta por el Colegio Iberoamericano de Dermatología y la American Academy of Dermatology, muestra que el 40 % de las mujeres ha sufrido problemas de algún tipo de alopecia. La mayoría de las usuarias preguntadas en el estudio admitió que disimulaba la caída del cabello con procedimientos terapéuticos inadecuados. En este contexto, el salón de belleza de Madrid CharoConector Healthy Style ofrece tratamientos para la caída capilar.

Tratamientos contra la caída capilar de CharoConector Healthy Style CharoConector Healthy Style es una de las peluquerías de mayor prestigio en Madrid. Esta fue fundada en 1983 por Charo Pérez, quien lleva más de tres décadas estudiando e investigando nuevas terapias y fórmulas avanzadas contra la caída capilar. En este sentido, el centro ofrece un tratamiento que brinda un balance entre la salud física y la salud mental y una completa rutina de cuidado del cabello.

Este también incluye el cuidado del cuero cabelludo, mediante un proceso de desintoxicación. Básicamente, elimina las toxinas que se alojan en los folículos capilares y que impiden que la piel transpire. La falta de oxigenación adecuada favorece la debilitación del pelo existente e inhibe el crecimiento de cabello nuevo. Este tratamiento está recomendado para solucionar anomalías como picazón, escozor, descamación, sequedad y caída.

Tecnología y aceites esenciales contra la caída capilar Los procedimientos que se aplican en CharoConector Healthy Style incluyen una tecnología como la del láser. Este tratamiento sirve para reconstruir la fibra capilar y obtener un acabado más saludable y natural en el proceso de alisamiento o rizado. Otro de sus recursos terapéuticos es el Mimick, que es un reconstructor a base de queratina que fortalece la estructura del cabello. Reconstruye y renueva la fibra capilar para tener un pelo más saludable.

Enjoil, por su parte, es un producto que se utiliza para dar brillo, fuerza y elasticidad al cabello dañado. En muchos casos, este daño se da por el uso de productos químicos, especialmente los que suelen aplicarse durante las permanentes, el alisado o por los efectos del calor producto de altas temperaturas atmosféricas.

Estos procedimientos, complementados con una atención integral al cabello, una alimentación equilibrada, buenos hábitos y salud mental traen siempre buenos resultados. CharoConector Healthy Style es un concepto de peluquería saludable que no solo es un salón de belleza en Madrid, también es una tienda online. Sus productos a base de aceites esenciales y sin amoniaco están disponibles en su e-commerce para cualquier persona en España.

