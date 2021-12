Gran Paintball Madrid, el mejor campo de paintball Los campos de paintball se crean con obstáculos y escondites que hacen que perseguir a los oponentes sea divertido y fascinante Redacción

martes, 28 de diciembre de 2021, 11:40 h (CET) Jugar a videojuegos es divertido, pero imagina la experiencia de estar en un entorno simulado de la vida real que imita a un campo de batalla. El paintball, por ejemplo, es un juego y deporte con una alta dosis de adrenalina que hace que los jugadores se sientan como si estuvieran dentro de un videojuego.

Paintball en Madrid para todos los públicos y eventos

Si bien puedes jugar paintball en tu patio trasero, la verdadera emoción del juego es jugarlo en el mejor campo de paintball en Madrid, como es el caso de Gran Paintball Madrid, dando la oportunidad de practicarlo tanto a niños como adultos, en despedidas de soltero/a o teambuildings para empresas, todo ello en los mejores escenarios, con los mejores equipamientos y la mayor seguridad.

Con una simple búsqueda de Paintball Madrid o granpaintballmadrid en cualquier buscador, podremos encontrar su web y comprobar la magnitud de sus instalaciones y servicios.

Los campos de paintball se crean con obstáculos y escondites que hacen que perseguir a los oponentes sea divertido y fascinante. Desafortunadamente, no lo pasarás bien jugando en un campo de paintball mal construido o que no tenga el personal adecuado que se preocupe por tu experiencia.

No es el caso de Gran Paintball Madrid, el campo de paintball referencia a nivel nacional. Localizado en un entorno ya de por sí ideal, como lo es San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, estamos ante el paintball más grande de España, como lo demuestra su extensión de 150.000 metros cuadrados totales.

La mayor extensión y mejor equipación para practicar paintball en Madrid

Ejemplo de la gran magnitud de extensión que tiene este Paintball Madrid es que nos encontramos con hasta 9 escenarios distintos de grandes dimensiones, alguno supera los 20.000 metros cuadrados, los cuales cuentan con elementos como aviones, helicópteros, tanques, torretas y muchos más obstáculos en los que esconderte.

Pero si ya no sólo con eso estamos ante un claro ejemplo del nivel de Gran Paintball Madrid, hay que añadir otro de los puntos fuertes que nos ofrece este campo de paintball en Madrid, como es la equipación que se proporciona para jugar.

Gran Paintball Madrid proporciona una equipación que se utiliza en la alta competición, la cual no ofrece ningún otro campo de paintball en Madrid, como por ejemplo marcadoras réplicas de las M-16, petos, monos y cinturones de camuflaje, y la novedad que los distingue de todos los demás: cable remoto para que el arma sea mucho más ligera y precisa.

Gran Paintball Madrid es sinónimo de seguridad y atención al cliente

Otro gran detalle en el que Gran Paintball Madrid demuestra su especial preocupación por el cliente, es que no juntan grupos diferentes, por lo que podrás disfrutar de tu partida junto a tus amigos sin comprometer la diversión de vuestra experiencia ni la seguridad debido a esa típica práctica de otros campos de paintball.

Cada grupo tiene sus monitores exclusivos, garantizando de esa manera el buen desarrollo de la partida y facilitando toda la información necesaria. Este servicio que ofrece Gran Paintball Madrid, hace especialmente favorable el paintball infantil, para que cualquier fiesta de cumpleaños se convierta en una experiencia que los más pequeños de la casa nunca olvidarán.

Su ubicación lo hace una de las mejores opciones para jugar a paintball en Madrid, ya que aparte de acudir en vehículo propio, con la facilidad de ofrecernos parking gratuito, tiene disponible el bus 664 que desde la parada de Moncloa será cuestión de 35 minutos el llegar a la misma puerta de Gran Paintball Madrid.

Y como en Gran Paintball Madrid saben bien que después de unas buenas partidas de paintball se abre el apetito, también podemos disfrutar de sus barbacoas con productos de primera calidad, acompañadas de barra libre, por lo que tú y tus amigos no sólo os iréis de esta maravillosa instalación de paintball en Madrid con la gran experiencia repleta de diversión del juego, si no que también se extenderá a la oferta gastronómica que lo acompaña.

Las mejores ofertas de paintball en Madrid

Claro… seguramente ahora estarás pensando que todo este servicio de calidad que ofrece Gran Paintball Madrid os saldrá por un ojo de la cara para ir con todos tus amigos o compañeros de empresa, pero te equivocas.

