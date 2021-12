Las ventajas de vender tu vivienda con una agencia inmobiliaria experta La agencia ofrece recomendaciones que ayudan a aumentar el valor del inmueble, de esta manera los propietarios pueden recibir más por él Redacción

martes, 28 de diciembre de 2021, 10:53 h (CET) La venta de una vivienda no es un proceso sencillo, dado que hay varios trámites a cumplir, se debe negociar con los usuarios interesados o buscar formas de publicitar para venderla. Sin embargo, existe una agencia inmobiliaria con mucha experiencia en el sector, que es capaz de facilitar este proceso a quienes desean vender su vivienda.



Valoración online

Una de las principales ventajas de vender la vivienda con la agencia Grocasa, es que se puede calcular el valor del inmueble por internet, para así conocer su valor aproximado en el mercado de forma gratuita y al instante.

La valoración del inmueble se realiza de acuerdo con parámetros específicos que usa la agencia, como los datos de oferta y demanda cercanos a la ubicación de la vivienda, usando el Big Data en tiempo real, evaluando los precios de otros inmuebles en los pasados 24 meses y con los datos oficiales del catastro.

Al tener en cuenta estos parámetros, se encuentra un precio real para ofrecer la vivienda en el mercado, sin pedir de forma excesiva y sin dejar de recibir lo correcto por el inmueble. No hay que olvidar que el precio justo de una vivienda se determina de acuerdo con su estado, el tamaño, los acabados, la ubicación, o los años que pueda tener, estos factores son de suma importancia para obtener una valoración más precisa.

Venta en un mes

Otra ventaja de acudir a dicha agencia es que garantiza la venta del inmueble en un mes, dado que sigue un método efectivo que asegura un menor tiempo a la hora de encontrar un comprador para la vivienda.

La agencia anuncia la vivienda en los portales inmobiliarios de mayor importancia en el país, para así ganar un mayor alcance que atraiga clientes interesados. Además, filtra a los clientes interesados, para encontrar a los que cuentan con la capacidad financiera para comprar la vivienda, con el fin de no perder tiempo con negociaciones.

Se encarga de todo el proceso desde el inicio hasta el final, realizando visitas con los clientes interesados y negociando con ellos, para vender la vivienda al mismo precio o por un valor adecuado para los propietarios.

De igual manera, gestionan los trámites jurídicos de la venta del inmueble, esto garantiza a las personas que todo se realiza de acuerdo con las normativas legales y que no se salta ningún proceso esencial.

Al usar este método, la agencia asegura a los propietarios la venta de su vivienda en el menor tiempo posible, dado que es un proceso directo y ágil, que busca aprovechar al máximo el tiempo para eliminar la preocupación en los propietarios de vender el inmueble.

Experiencia garantizada

El equipo de esta agencia cuenta con una amplia experiencia en el sector, por lo que no solo se encargan de todo el papeleo, sino también de responder las dudas y preguntas de los propietarios hasta que se venda el inmueble.

También ofrecen recomendaciones sobre el precio de la vivienda, de acuerdo con su conocimiento de las diferentes ofertas del mercado inmobiliario, para así agilizar el proceso de venta. Su experiencia supone una gran ventaja durante las negociaciones con los clientes potenciales, dado que este equipo es capaz de persuadirlos para que acepten el precio de la vivienda, o bien, pueden controlar la situación ante una contraoferta, para así no estropear los intereses de los propietarios.

Además, con dicho equipo será posible vender cualquier tipo de inmueble, desde pisos o casas, ya que pueden atender todas las necesidades de cualquier cliente.

Recomendaciones útiles

La agencia también ofrece recomendaciones que ayudan a aumentar el valor del inmueble, de esta manera los propietarios pueden recibir más por él. Las técnicas de ‘Home Staging’ ayudan a crear un ambiente acogedor y atractivo en el hogar, que impacte más en los compradores potenciales.

Añadir espacios de almacenaje, como armarios o estanterías, sirve para aumentar el potencial del inmueble. Mejorar los acabados de la vivienda, como la pintura, el sistema eléctrico o de tuberías, es otro punto a favor que puede aumentar su coste en el mercado.

