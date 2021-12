NBA Fan Club: beneficios de pertenecer a la mayor comunidad NBA de España Espacio totalmente especializado en la liga estadounidense, dedicado a mantener informados y entretenidos a los fans españoles Redacción

martes, 28 de diciembre de 2021, 10:36 h (CET) Los aficionados del baloncesto siempre quieren estar al tanto de todas las novedades de este deporte profesional. Por esta razón, nace la plataforma NBA Fan Club, la cual ofrece información de la liga estadounidense al momento y proporciona múltiples beneficios a sus miembros.

Los medios de comunicación españoles siempre ofrecen información relevante sobre la liga del baloncesto estadounidense, sin embargo, muchas veces no es suficiente para estar del todo informados sobre este deporte. Pero esto ya ha dejado de ser una preocupación para los fanáticos, gracias a la plataforma NBA Fan Club.

Hablamos de un espacio totalmente especializado en la liga estadounidense, dedicado a mantener informados y entretenidos a los fans españoles. De esta forma, los usuarios pueden conocer todo sobre las clasificaciones, estadísticas de los jugadores, equipos y demás exclusivas. Asimismo, los usuarios tienen acceso a importantes ventajas por medio de este club de fans tan reconocido dentro del mundo deportivo.

¿Qué ofrece la NBA Fan Club?

NBA Fan Club es el espacio ideal, tanto para los amantes del baloncesto como para los que aún se preguntan qué es la NBA. Esta es una plataforma online de la principal liga de baloncesto mundial para el público en España, la cual dispone de varios tipos de contenidos y de información para que los fans vivan la mejor experiencia de la liga de baloncesto más importante del mundo.

A continuación se mencionan algunas de las facilidades a las que puede acceder un seguidor de esta comunidad digital: Contenido gratuito : cualquier aficionado podrá acceder de manera totalmente gratuita a esta comunidad.

: cualquier aficionado podrá acceder de manera totalmente gratuita a esta comunidad. Información de calidad : a través de esta plataforma se puede obtener información veraz y objetiva relacionada con la actualidad deportiva dentro de la liga americana.

: a través de esta plataforma se puede obtener información veraz y objetiva relacionada con la actualidad deportiva dentro de la liga americana. Las personas que accedan a NBA Fan Club podrán recibir descuentos en productos seleccionados, imágenes o puntos sobre esta importante competición

Diferentes canales: esta página online ofrece la disponibilidad de diferentes plataformas y herramientas para informar y entretener, por lo que es posible disfrutar de podcast, reportajes y noticias sobre baloncesto.

Beneficios para un miembro de la comunidad NBA

Tras registrarse en la página de NBA Fan Club, el usuario podrá acceder a diferentes categorías y secciones exclusivas de manera gratuita. Entre el contenido disponible en esta plataforma se debe mencionar todo lo que vemos a continuación.

España en la NBA En esta sección se detalla todo lo que España ha aportado a la liga del baloncesto más importante del mundo. Por ello, la plataforma ofrece reportajes históricos y de actualidad acerca de cada uno de los jugadores nacionales que participaron en la NBA.

NBA para rookies Este espacio, junto con la sección de “básicos NBA”, está dedicado a responder cualquier duda sobre la liga. En este sentido, el usuario puede realizar cualquier tipo de pregunta sin importar el nivel de complejidad.

NBA en imágenes Como las noticias nunca son suficientes, esta plataforma también revela fotografías de los mejores momentos que marcaron la historia de la liga de baloncesto estadounidense. Además, los usuarios reciben fondos de pantallas de la NBA para usarlas en cualquier dispositivo.

Premios y juegos sobre la NBA Cualquier miembro de esta comunidad podrá participar en sorteos con premios especiales y exclusivos para un seguidor del baloncesto. Los miembros también pueden jugar en la sección NBA Quiz Time, con el fin de demostrar cuánto saben de la NBA en España.

Los usuarios también podrían intentar adivinar el equipo que ganará en los partidos de cada domingo desde una de sus secciones. De esta forma, participarán para ganar el juego NBA 2K para PlayStation.

Podcast exclusivo Uno de los contenidos favoritos de esta plataforma es el podcast El Reverso, el cual es presentado semanalmente de manera online por periodistas deportivos y comentaristas de la NBA.

