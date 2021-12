La discapacidad auditiva y la opción de montar una empresa, el caso de Alba Bonet Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La discapacidad auditiva no es un tema extraño en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel global existen aproximadamente 466 millones de personas que la sufren en algún grado. En España, el problema alcanza al 8% de la población, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

Este tipo de dolencias afecta el desarrollo de un efectivo proceso de comunicación con el entorno y la interacción con otras personas. Sin embargo, no tiene por qué ser un impedimento para alcanzar una vida plena. Un ejemplo de que la discapacidad auditiva no es un obstáculo insalvable para desarrollarse en lo personal o lo profesional es Alba Bonet.

La discapacidad auditiva y las empresas Como experta en marketing digital y marca personal, Alba Bonet se centra en ayudar a otras mujeres con su misma condición a explotar todo su potencial. Relata que nació con discapacidad auditiva por una enfermedad hereditaria que se llama otoesclerosis múltiple. Aunque admite que es complicado emprender con este tipo de condición, sostiene que hoy ha logrado establecerse en lo personal con familia y amigos. En lo profesional, esta joven tiene dos empresas, Evenlastic Eventos y otra que ha bautizado con su nombre, Alba Bonet.

En esta última, Alba ofrece sus conocimientos para gestionar la marca personal a través de las redes sociales, especialmente en Instagram. Su página web tiene un blog de emprendimiento y un catálogo de servicios digitales que incluyen la formación y la gestión en redes sociales.

‘La Tribu Digital Creativa’, la escuela online de Alba Bonet Radicada entre Asturias y Alicante, la experta en gestión de redes ayuda a la gente a monetizar sus contenidos en la web. De hecho, dispone de un programa de formación que se llama “Planifica tu éxito en Instagram” donde enseña a las mujeres a vender a través de esta red social. Se ha convertido en una destacada community manager gestionando redes sociales de terceros y una experta en estrategias de contenidos.

Presta servicios de marketing a infuencers, diseña y ejecuta campañas creativas para la representación de marcas. Además de estos, ‘La Tribu Digital Creativa’, se establece como uno de los aspectos de su carrera que más le inspiran, ya que ahí se condensan todos los conocimientos en una escuela online que funciona con los principios técnicos que aplica diariamente, como son la comunidad, el aspecto digital y la creatividad.

No obstante, lo más importante que comparte Alba Bonet es la convicción de que la discapacidad auditiva no es un impedimento para lograr los sueños.

