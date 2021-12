The Adecco Group recibe el premio al mejor proyecto Data Visualization & Advanced Analytics del club Chief Data Officer

Los premios del Club CDO Spain & Latam reconocen la labor desempeñada por los profesionales y compañías relacionados con el Data a nivel global. Su tercera edición puso en valor las iniciativas más inspiradoras de este 2021 en las categorías de mejor proyecto de gobierno, estrategia y cultura del dato en España y en Latinoamérica, mejor proyecto Data Visualization & Advanced Analytics, mejor proyecto CertGED y mejor Chief Data Officer de España & Latam La tecnología ha sido clave durante estos últimos años, especialmente desde el estallido de la pandemia mundial por COVID-19, y lo seguirá siendo en los próximos años. La transformación digital es imparable y afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy en día es innegable el y todas las empresas los tienen en cuenta en sus estrategias y decisiones. Todos los sectores están tratando de optimizar sus procesos y mejorar su competitividad mediante herramientas como el Big Data o el Machine Learning.

Debido a esto, una de las figuras más relevantes en la actualidad es la de , un perfil imprescindible para la transformación digital de las empresas. Para evidenciar la importancia de este cargo nació el Club Chief Data Officer Spain & Latam, una entidad sin ánimo de lucro compuesta por los CDOs de las principales empresas de nuestro país para dar servicio y valor a los profesionales del Data, generar networking, y proporcionar conocimiento a sus miembros para poder ser un y que el Data sea el elemento estratégico de las organizaciones. Los pilares del Club CDO están basados en la aportación de valor para los Directores/as de Datos, aprendizaje, conocimiento y trabajo en equipo para potenciar la comunidad de Chief Data Officers.

Todos los años el con los que se reconoce la labor desempeñada por los profesionales y compañías relacionados con el Data a nivel global. Su tercera edición puso en valor las iniciativas más inspiradoras de este 2021 en las categorías de mejor proyecto de gobierno, estrategia y cultura del dato en España y en Latinoamérica, mejor proyecto Data Visualization & Advanced Analytics, mejor proyecto CertGED y mejor Chief Data Officer de España & Latam.

The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, recibió el premio al mejor proyecto Data Visualization & Advanced Analytics 2021 por su iniciativa ‘Sniper’, que ha servido para mejorar el modelo comercial de la compañía aplicando inteligencia y modelos analíticos a las actividades comerciales. Por un lado, se ofrece a la fuerza comercial más información presentada de una manera más ágil, y por otro, gracias a toda la información (interna y externa) que maneja The Adecco Group, se generan modelos analíticos que proponen acciones comerciales a la mejor empresa en el momento oportuno, y con ello mejorar las ratios comerciales. Se ha llevado a cabo con la implicación de distintas direcciones de The Adecco Group (innovación, comercial, operación, IT y datos), consiguiendo que la transformación requerida sea satisfactoria.

En palabras de Unai Obieta, CDO en The Adecco Group: “Hemos conseguido que las visitas que realizan nuestros comerciales sean dirigidas en función de lo que indiquen los modelos analíticos para ser más eficaces”.

El premio al mejor proyecto gobierno, estrategia y cultura del dato 2021 en España fue otorgado a Beatriz Moreno, Sara Gil y Luis Aso, responsables del área en Nedgia, empresa del grupo Naturgy. El mismo galardón para Latinoamérica recayó sobre Carlos Caballero, José Bolívar y Andrés Bucchi, quienes han desarrollado su trabajo para el Grupo Falabella.

El reconocimiento al mejor Chief Data Officer de España & Latam fue otorgado de forma compartida a los CDOs de Repsol y Prosegur: Juan José Casado y Francisco Torres.

Finalmente, la nueva categoría del mejor proyecto CertGED la estrenó un grupo de trabajo de la primera promoción del curso en ‘Certificación en Gobierno y Estrategia del Dato’ que otorga el propio club en colaboración con IE University: Abracadata, conformado por Daniel Sánchez, Jorge Mallo, Berenguer Bríquez, Paula Moreno y Ángel García Lora.