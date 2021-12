La discapacidad auditiva no es una barrera para tener un emprendimiento, por Alba Bonet Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de diciembre de 2021, 15:29 h (CET)

Emprender es una tarea reservada para personas que tienen sentido de valentía, de riesgo y de triunfo que desean alcanzar el éxito a partir de sus propios talentos y habilidades.

Sin embargo, para muchas personas y en especial para las mujeres, la carrera hacia el éxito a través del emprendimiento es más complicada. Afortunadamente, hay profesionales como Alba Bonet, experta en marketing digital, gestión de RRSS y marca personal que se enfocan en prestar ayuda en estos casos. Ella es una exitosa emprendedora que, pese a su discapacidad auditiva, ha logrado salir adelante y ahora ofrece su ayuda a las mujeres que deseen emprender.

Superación ante las limitaciones Hay personas que piensan que una discapacidad física es una barrera infranqueable ante cualquier probabilidad de éxito personal. Sin embargo, otros no le temen a los retos y logran salir adelante a pesar de cualquier circunstancia adversa. Un ejemplo es el caso de Alba Bonet. Ella es una profesional española experta en marketing digital y marca personal que, durante años, ha ayudado a otras mujeres a emprender y a lograr el éxito empresarial. A pesar de tener una discapacidad auditiva, producto de una enfermedad hereditaria, esto no ha significado en lo absoluto una excusa para no salir adelante y luchar por sus metas y objetivos. De hecho, actualmente es una exitosa empresaria que ha logrado levantar dos emprendimientos. Uno de ellos es su empresa Evenlastic Eventos y, por otro lado, su marca personal Alba Bonet, dedicada a la consultoría y servicios de marketing digital, gestión de redes sociales, social media manager, representación de marcas y mucho más.

Las herramientas necesarias para impulsar los negocios de la mano de Alba Bonet Emprender con una discapacidad es comenzar la carrera hacia el triunfo personal estando en desventaja con respecto a quienes no tienen esta limitación. No obstante, el caso de Alba resulta inspirador porque hoy en día se ha convertido en la ayuda y el soporte ideal para todas aquellas mujeres que desean emprender. Ella les proporciona todas las herramientas de las que dispone ahora mismo el mundo digital, para que las emprendedoras aprovechen sus ventajas y logren impulsar sus negocios.

Gracias a los servicios que ofrece, las emprendedoras podrán contar con una buena estrategia de contenidos para las redes sociales, diseño y ejecución de campañas creativas de marketing digital, gestión eficiente de redes sociales… Además, esta especialista también ofrece un sistema de formación trimestral para aquellas que deseen aprender estrategias que potenciarán el crecimiento de una marca personal o emprendimiento.

