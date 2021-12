Anytime Fitness cierra 2021 con un índice de recuperación de socios del 90% y un robusto plan de expansión para 2022 Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de diciembre de 2021, 13:33 h (CET)

El líder mundial del fitness va a terminar el presente ejercicio con una media de 700 socios en sus clubes, una cifra que se traduce en una recuperación del 90% de los usuarios que tenía en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus.

La cadena cierra también el año con una consolidación de su modelo de negocio, centrado en la personalización y la multicanalidad de sus entrenamientos gracias a sus sesiones presenciales y en remoto. Elegida mejor franquicia de fitness e incluida en el listado de las 10 mejores franquicias del mundo por la revista Entrepreneur, Anytime Fitness, cuyo departamento de marketing acaba de recibir el premio al mejor de una franquicia,abrirá un nuevo club en Santander a primeros de año, que será el pistoletazo de salida del plan de expansión que la firma ha diseñado para 2022. Un plan con el que calcula sumar en los próximos 12 meses 10 nuevas unidades a su red en España.

Barcelona, 27 de diciembre de 2021.- Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, cerrará 2021 con la satisfacción de haber hecho bien sus deberes, al haber recuperado -pese a las dificultades impuestas por el COVID-19- el 90% de la cantidad de socios que tenía en sus clubes en marzo de 2020, justo antes de que se decretase el Estado de Alarma por el avance del coronavirus.

Cifras próximas a la era previa al COVID-19 Los datos de la cadena revelan que el 25% de sus clubes ya superan los 850 socios y que en toda su red la media de usuarios es de 700 usuarios, acercándose por tanto a las cifras de hace dos años, antes de que la pandemia azotase la economía y el consumo, sin que el sector del fitnessfuera una excepción.

“Estamos muy contentos de la progresión que hemos hecho este año y de la recuperación de socios que estamos consiguiendo. 2021 ha sido el año de consolidar todo lo puesto en marcha en 2020 y estamos seguros de que 2022 será un año de crecimiento para nuestra marca y nuestra red de franquiciados”, sostiene Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

Los cálculos de la cadena pasan porque esos franquiciados sigan ganando socios en los primeros meses de 2022, con el fin de alcanzar las cifras de usuarios previas al COVID-19.

“Los meses de enero y febrero son tradicionalmente muy buenos para nuestra cadena, puesto que mucha gente decide con la llegada del año nuevo mejorar su salud y calidad de vida a través del fitness. Creemos que podremos seguir ganando usuarios y alcanzar en el primer trimestre de 2022 las cifras que teníamos dos años antes”, explica, por su parte, Enrique Iranzo, director de Operaciones de Anytime Fitness Iberia.

Vuelta de socios y target más joven Según los datos de la franquicia, el aumento de socios registrado en 2021, y muy especialmente después del verano, se debe a la vuelta que han protagonizado aquellos que durante la pandemia se habían dado de baja y ahora han decidido entrenar de nuevo y a la aparición de un nuevo target de usuarios más joven que en este último año ha cobrado fuerza.

“Lo llevábamos viendo ya unos meses, pero después del verano fue evidente. Cada vez hay más gente joven que se inscribe en nuestros clubes, hasta el punto de que la media de edad de nuestros socios ha bajado en los últimos meses hasta cinco años en toda España”, explica Xavi Asensio, Franchise Business Consultant de Anytime Fitness Iberia.

La firma prevé que esto último continúe en los meses venideros. “Tenemos todo lo necesario, dentro y fuera de nuestros clubes, para que nuestros usuarios se queden con nosotros y podamos dar la bienvenida a muchos más”, matiza Devereaux.

Más Anytime, más anywhere Con la vista puesta en que todos esos usuarios puedan entrenar a su ritmo y cumplir sus expectativas fitness en función de su estado físico y objetivos, Anytime Fitness se ha marcado como reto para 2022 la mejora de su app.

Además, en este año que ahora acaba, la firma ha dado un paso adelante para reforzar sus clubes con nuevas herramientas y nuevos dispositivos en una clara apuesta de refuerzo por la tecnología, parte indisoluble de su ADN.

“El COVID-19 ha sido un punto de inflexión en nuestra industria y ha cambiado las necesidades de los usuarios hasta el punto de hacernos acelerar en lo que se refiere a la innovación. Somos Anytime Fitness y vamos al encuentro de nuestros clientes allí donde estén, estén donde estén y cuándo estén. Somos Anytime y más que nunca somos anywhere”, puntualiza Devereaux.

Entre los nuevos dispositivos con los que la firma ha equipado sus clubes durante este año figuran Evolt, un analizador de composición corporal con el que pretende demostrar a sus socios los resultados de su entrenamiento de forma objetiva basándose en datos científicos y MyZone, un mecanismo pensado y diseñado para que dichos socios “puedan tener acceso a un sensor de frecuencia cardíaca durante la ejecución de sus ejercicios”, explica Alberto Ramos, director de Fitness de Anytime Fitness Iberia.

Personalización y digitalización Fiel a la personalización de sus servicios, Anytime Fitness también ha reforzado este año la cifra de planes de entrenamiento y ejercicios integrados en su Coaching Dashboard, herramienta que hace posible una perfecta interacción en tiempo real entre profesores y alumnos, para que los primeros puedan corregir a los segundos durante la realización de sus ejercicios y sesiones de fitness.

El Coaching Dashboard de Anytime Fitness cuenta actualmente con 118 nuevos planes de entrenamiento y un total de 3040 ejercicios, diferentes a los que Anytime Fitness tiene en su app.

Con el fin de fomentar la personalización de sus servicios, Anytime Fitness también ha integrado en los últimos meses en algunos clubes de su red máquinas de terapia de percusión y esferas y rodillos masaje de las marcas Hyperice y Theragun que, según Ramos, “pueden utilizarse tanto para el calentamiento y activación de la musculatura antes del entrenamiento, como para la relajación del músculo tras este, favoreciendo una recuperación más rápida tras el esfuerzo”. Eso sí, siempre bajo la supervisión y guía de los entrenadores de Anytime Fitness.

“La firme apuesta tecnológica de Anytime Fitness es parte de nuestra filosofía. Una filosofía que nos hace trabajar día a día para que nuestra marca pueda estar cada vez más cerca de sus socios, ayudándoles a mejorar su salud y a encontrar su mejor versión. La tecnología forma parte de nuestra empresa y no vamos a renunciar nunca a ella. Todo lo contrario”, confirma Iranzo.

2022, arranca un nuevo plan de expansión Además de haber reforzado la pata tecnológica para dar una todavía mayor cobertura al tándem fitness-salud, Anytime Fitness ha diseñado en 2021 un nuevo y robusto plan de expansión para su red, que arrancará en las primeras semanas de 2022 con la apertura de un nuevo club en Santander, el primero de la firma en Cantabria.

“Anytime Fitness tiene un enorme potencial para ganar fuerza en España. El público respalda nuestro modelo y nuestra filosofía de ofrecer salud, calidad de vida y bienestar, con entrenamientos adaptados y personalizados, y con el respaldo de la tecnología más puntera. Sabemos que damos respuesta a lo que la gente quiere, aportando facilidades y profesionales capacitados para guiarlos y acompañarlos en su camino hacia su mejor versión”, matiza Devereaux.

Zonas estratégicas para crecer La estrategia de expansión de Anytime Fitness para España pasa por crecer en todo el país, de norte a sur y de este a oeste. “Gracias a nuestros gimnasios, de proximidad y tamaño medio, Anytime Fitness puede encajar en muchas capitales de provincia españolas y en muchos de los municipios que rodean grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Mallorca”, apunta Alexis Sekulits, director de expansión de Anytime Fitness Iberia.

Sekulits, quien este año ha vuelto a activar los seminarios online de la franquicia para dar a conocer a posibles franquiciados interesados en invertir en la red las claves del éxito de la cadena, recuerda que para su expansión Anytime Fitness busca locales con una superficie que oscile entre los 350 y los 450 metros cuadrados, en poblaciones con una densidad demográfica de un mínimo de 30.000 habitantes.

Según sus datos, la expansión de Anytime Fitness tiene opciones reales en Asturias, Pontevedra, La Coruña, Comunidad Valenciana, Murcia, Tarragona, Gerona, Sevilla, Málaga, Córdoba y Ceuta, así como en Extremadura y las dos castillas, con un potente foco en las ciudades universitarias.

“Es momento de volver a estudiar con lupa las oportunidades que nos llegan para abrir clubes en ciudades con gran flujo de población universitaria. La pandemia ha cambiado las reglas del juego y cada vez estamos viendo gente más joven acercándose e inscribiéndose a nuestros gimnasios. Tenemos lo que ese público necesita: libertad y flexibilidad horaria, actividades para todos los gustos, una atmósfera familiar y una privacidad e independencia absoluta en nuestras instalaciones gracias a nuestros vestuarios y duchas individuales”, destaca, por su parte, Natalia López-Maroto, directora de marketing de Anytime Fitness Iberia.

Premio al mejor equipo de marketing en una franquicia López-Maroto ha logrado, junto con su compañera de departamento y directora de contenidos de la cadena, Gema Boiza, un broche de oro a este año para la firma, al haber recibido el premio al Mejor Departamento de Marketing en una franquicia, de manos de la Asociación de Franquicias de Cataluña.

“Natalia y Gema han sido capaces de crear juntas un mix perfecto para dar soporte, tanto a la expansión de la franquicia como al día a día de nuestros clubes y franquiciados. Este premio reconoce de forma justa su trabajo y su esfuerzo, así como su implicación con la cadena y con todos los que formamos parte de ella. Un trabajo que, si antes era indispensable, durante y después del COVID-19 ha sido crítico. Todo el equipo de Anytime Fitness Iberia estamos realmente orgullosos de este galardón”, asegura Tim Devereaux.

Una de las mejores franquicias de fitness del mundo Este reconocimiento se suma al que la cadena recibió el pasado mes de julio por parte de la prestigiosa revista Entrepreneur, quien la eligió mejor franquicia de fitness del mundo y la incluyó por décimo cuarto año consecutivo en el top ten de las mejores franquicias del planeta.

“Son muchos los años que llevamos siendo líderes de nuestro sector y estamos convencidos, nosotros y nuestra matriz, Self Esteem Brands, de que Anytime Fitness tiene un gran camino por recorrer tanto en España como en los mercados internacionales. Así nos lo están demostrando los socios de la marca, los franquiciados que están con nosotros y todos los inversores que se acercan a nuestra cadena interesados en formar parte de nuestra gran familia. Tenemos mucho que decir, y estoy seguro que en 2022 lo diremos”, concluye Tim Devereaux.

