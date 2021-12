​El 79% de los españoles se propone para 2022 mejorar su educación financiera Dos de cada tres españoles se han planteado invertir en menor o mayor manera sus ahorros en el próximo año Redacción

lunes, 27 de diciembre de 2021, 10:51 h (CET) Con la llegada del final de año son muchas los buenos propósitos que se hacen los españoles: idiomas, viajar, dieta, ejercicio... sin embargo, desde elcentro de formación internacional de finanzas Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es), se ha detectado una tendencia que es la de mejorar la educación financiera tanto en adultos como en niños.



Sin duda la pandemia y la crisis económica ha generado una alerta entre los españoles respecto a la forma en la que se gestionan sus propias finanzas. Durante los dos últimos años el nivel de ahorro familiar en España ha experimentado un crecimiento del 7,1%. Sin embargo este ahorro de por sí no genera tranquilidad y cada vez son más los que se interesan por las inversiones seguras para poder rentabilizar lo ahorrado.

Según una encuesta realizada por Alfio Bardolla Training Group, 2 de cada 3 españoles se han planteado invertir en menor o mayor manera sus ahorros en 2022 y para ello consideran fundamental una mejora de la educación financiera. Alfio Bardolla, fundador de la academia internacional de educación financiera que lleva su nombre explica, "En un periodo complicado como el que estamos atravesandoes fundamental invertir en uno mismo y en la calidad de vida, aumentando el valor a través de una formación continua dirigida a socavar el paradigma 'tiempo = dinero'.

Y es que la pandemia además de los efectos terribles en la salud de las personas, ha tenido un efecto directo en el nivel económico y laboral de los españoles. Muchas empresas han tenido que hacer fuertes recortes en sus recursos, algunos negocios no lo han logrado y han tenido que cerrar y como resultado muchas personas se han encontrado sin trabajo y con la necesidad de reinventarse. Una situación aún incierta, por tanto, en la que se hace imprescindible retomar la propia vida y dotarse de todas las herramientas necesarias para garantizar la autonomía financiera independiente de la propia actividad laboral, que en algunos casos desgraciadamente, como se ha destacado, sigue siendo inestable.

Por este motivo, desde la escuela internacional de formación financiera han experimentado un aumento del 25% en peticiones de sus cursos con el objetivo de mejorar esta formación para poder invertir el dinero ahorrado y así poder conseguir unas rentas que complementen los sueldos de cada casa.

Aumento del coste de vida

Según la encuesta de Alfio Bardolla Training Group el 95% de los españoles se siente abrumado por el alto coste que tiene hoy la vida. La subida del IPC, el gas, la electricidad y por consiguiente todos los productos de primera necesidad como alimentos etc hacen que se planteen de qué manera pueden preparar un plan económico personal de choque para esta situación. "Los españoles no están familiarizados con los conceptos básicos de ahorro e inversión. Sin embargo cuando se les pregunta si quieren conseguir que su dinero crezca invirtiendo, el 72% aseguran que estarían dispuestos si tuvieran conocimientos", explica el experto.

En este contexto choca que 8 de cada 10 españoles mayores de 45 años aseguran no tener conocimientos básicos acerca de la cultura financiera. Esto provoca que no se sepa cómo gestionar la economía personal o familiar en tiempos de dificultad y en un 25% se asegura que conlleva a pérdidas económicas importantes.

Por este motivo, sin duda para este nuevo año 2022 uno de los buenos propósitos que se plantean los españoles es el de mejorar su educación financiera para así poder planificar una estrategia que permita mejorar la economía personal y familiar. "Poner a trabajar el dinero ahorrado debe ser uno de los propósitos de año nuevo que se deben poner los españoles para así poder lograr nuevos ingresos que les permitan afrontar el nuevo y alto coste de vida que se impone en esta época que vivimos", concluye Alfio Bardolla.

