España reclama que deportistas con síndrome de Down compitan en Juegos Paralímpicos La Asamblea se celebró de manera telemática con la presencia de la presidenta de honor del CPE, la infanta Elena Redacción

viernes, 24 de diciembre de 2021, 10:23 h (CET) La Asamblea General Ordinaria del Comité Paralímpico Español (CPE) aprobó este jueves, por unanimidad de todos sus miembros, reiterar su solicitud al Comité Paralímpico Internacional para la inclusión de pruebas de deportistas con síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos.

La Asamblea se celebró de manera telemática con la presencia de la presidenta de honor del CPE, la infanta Elena, además del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, y el presidente del CPE, Miguel Carballeda, entre otros.

En ella también se hizo un resumen de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde España logró cinco medallas más que en la cita de Río 2016. Satisfactorios fueron también los resultados para el CPE en lo que hace referencia a las áreas de comunicación y patrocinios.

Además, se trató los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022 (invierno), así como los de París 2024 (verano), y se ratificó el presupuesto para el próximo año, las líneas estratégicas del Plan ADOP para 2022 y la estrategia a seguir hasta la cita francesa dentro de tres años.

