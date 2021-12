Peón Negro, ajedrez para todos Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 09:12 h (CET)

Hoy en día, son muchos los apasionados del ajedrez y las personas que, sin saber jugar, están deseando aprender.

Sin duda alguna, este juego-ciencia ha conseguido robar los corazones y potenciar el intelecto de millones de individuos alrededor del mundo desde hace varios siglos, además de ser un gran entretenimiento para ellos.

Al ser un juego-ciencia que requiere de conocimientos previos, han nacido algunas escuelas para enseñar adecuadamente las mejores jugadas y la forma correcta para desarrollar todas las habilidades y competencias necesarias (memoria, concentración, cálculo, empatía, etc.). Una de las más reconocidas a nivel nacional es Peón Negro, que ha nacido para que cualquier persona pueda beneficiarse del ajedrez, independientemente de su nivel de conocimientos, edad (a partir de 5 años), sexo o religión.

Peón Negro, un espacio especializado en ajedrez que busca formar nuevos jugadores En 2016, Sergio Vela decide convertir su pasión en su profesión y funda Peón Negro, espacio de ajedrez. La tienda física de Peón Negro se encuentra en Barcelona. Sin embargo,ofrece sus servicios de manera online para que cualquier persona interesada pueda acceder a ellos.La empresa también cuenta con una escuela que imparte clases de ajedrez para formar a jugadores de todas las edades, tanto a través de cursos presenciales como a distancia. Además, el club de Peón Negro ofrece a sus socios la posibilidad de participar en competiciones oficiales.

Todos pueden jugar al ajedrez El objetivo de la institución es demostrar que el ajedrez es para todos y que no existe ninguna limitación. El valor que caracteriza el establecimiento es el compromiso para que los clientes obtengan buenos resultados y se sientan satisfechos.

Además, la tienda busca ofrecer calidad e innovación. Por este motivo, una de las características más llamativas del centro es que poseen la modalidad online para aquellas personas que no se encuentren en Barcelona o para las que moverse del hogar les supone un impedimento. Asimismo, el material que se ofrece es profesional y cuentan con una librería especializada.

La escuela brinda talleres de iniciación para empresas y escuelas, además de cursos regulares y clases particulares. De esta forma, ofrecen una gran variedad de opciones que responden a diferentes necesidades. También existe la posibilidad de formar parte del club, para afianzar los conocimientos compartiendo esta afición con el resto de apasionados. Todos estos servicios se brindan bajo los valores de Peón Negro, caracterizados por el compromiso, la excelencia, la innovación, la calidad y la igualdad.

Aquellos jugadores que estén interesados en aprender más sobre el ajedrez e interiorizar sus propias estrategias pueden contar con Peón Negro. Gracias a este centro, son muchas las personas que han logrado sobresalir en uno de los juegos más reconocidos a lo largo de la historia a nivel mundial.

